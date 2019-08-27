МТС первой запустила интернет-звонки для жителей и гостей Горного Алтая

Компания МТС объявила о запуске в Республике Алтай технологии голосового вызова по сетям Wi-Fi (Wi-Fi Calling), а также по сети LTE (VoLTE или Voice over LTE).

Теперь абоненты МТС Горного Алтая могут принимать звонки на свой смартфон и звонить с него там, где слаб или даже полностью отсутствует сигнал мобильной сети — в цокольных и подвальных помещениях, магазинах, кафе, спортзалах и торговых центрах, в загородных туристических базах, отелях и кемпингах. Новая функция Wi-Fi Calling (звонки через Wi-Fi) делает обычные звонки доступными при подключении к любой точке Wi-Fi.

Так, жители и многочисленные гости республики Алтай - абоненты МТС получили возможность звонить и общаться в следующих местах Горного Алтая, где нет сотовой связи: населенные пункты Карагай, Гагарка, Банное, Мараловодка (Усть-Коксинский район), Иодро (Онгудайский район), Бийка, Яйюлю (Турачакский район), места придорожного сервиса вдоль автотрассы Р-256 «Чуйский тракт». А также в труднодоступных туристических объектах, расположенных на Телецком озере, леднике Актру, перевале Кату-Ярык, где полностью отсутствует мобильная связь, но есть возможность организовать стабильное Wi-Fi подключение через фиксированные или спутниковые сети связи.

Технология VoLTE, запущенная параллельно с Wi-Fi Calling, дает возможность одновременно разговаривать по смартфону и не прерывать интернет-сессию. К примеру, двигаться по навигатору и продолжать разговор, или смотреть ролик на Youtube и звонить друзьям. Кроме того, VoLTE обеспечит качественный голосовой прием везде, где есть сеть «четвертого поколения» МТС, а это территория, на которой проживает 90 процентов населения республики. При этом чистота голоса собеседника будет на уровне HD Voice, то есть такой, будто бы вы говорите с ним, находясь в одной комнате.

Разговор абонента МТС, смартфон которого поддерживает технологии Wi-Fi Calling и VoLTE, возможен с абонентами любых операторов. Для того, чтобы пользоваться новыми возможностями — на номере должна быть подключена бесплатная услуга «Интернет–звонки». Добавить её можно с помощью USSD-команды *111*6#, приложения «Мой МТС» или в личном кабинете.