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«ММТ» совместно с «Ucom» запустили сервис онлайн-консультаций «uDoctor».

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Компания «Мобильные Медицинские Технологии» в партнерстве с компанией «Ucom» и центром «Вардананц» запустили первый в Армении сервис удалённых медицинских консультаций «uDoctor».

«uDoctor» – это сайт и мобильное приложение, позволяющее консультироваться с высококвалифицированными специалистами центра инновационной медицины «Вардананц». Пользователям будут доступны срочные консультации дежурных врачей и профильных специалистов по предварительной записи, на данный момент в сервисе консультирует более 33 врачей 14 медицинских специальностей. Максимальное время ожидания ответа дежурного специалиста составляет 3 минуты.

Сервис доступен независимо от местоположения пользователя, в любое удобное время. В разделе «Врачи» размещена информация об образовании и квалификации каждого специалиста.

Воспользоваться сервисом «uDoctor» можно с помощью сайта udoctor.am или одноименного приложения, которое доступно для скачивания в Google Play или App Store.

«Мы создаем полноценную экосистему заботы о здоровье, которая в дальнейшем позволит пациентам получать все необходимые услуги для решения проблем со здоровьем: от первой онлайн-консультации со специалистом до дистанционного мониторинга состояния пользователя, что поспособствует вовлечению пациентов в процесс заботы о здоровье», – сказал генеральный директор и со-основатель ММТ Денис Юдчиц.

«Проблемы, касающиеся здоровья, зачастую являются неотложными, но порой требуют много времени. Благодаря сервису uDoctor больше не придется проводить часы в дороге или очередях, пользователи смогут сэкономить свое время и силы. Сервис uDoctor дает возможность запланировать консультацию с ведущими специалистами центра «Вардананц», управлять результатами исследований и сохранять историю обращений», – отметил соучредитель и генеральный директор компании Ucom Айк Есаян.

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