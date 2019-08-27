Концерн «Автоматика» представил моноблок «Эльбрус 801М» в новом корпусе

В ходе XIV Международного авиационно-космического салона МАКС-2019 Концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех продемонстрировал высокопроизводительный моноблок «Эльбрус 801М» в новом современном дизайне с увеличенным экраном и дополнительным местом для установки современных видеокарт. Он предназначен для организации как рабочих мест с повышенным уровнем доверенности и защитой информации, так и типовых рабочих мест для организации делопроизводства и документооборота. Моноблок «Эльбрус 801М» является полностью отечественной инициативной разработкой предприятия «ИНЭУМ им. И.С. Брука», входящего в Концерн «Автоматика», и значительно превосходит зарубежные аналоги по уровню кибербезопасности.

«Эльбрус 801М» - это моноблок, созданный на базе российского 8-ядерного центрального микропроцессора «Эльбрус-8С», получившего заключение в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. №719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации». Производительность моноблока «Эльбрус 801М» превышает 120 ГФЛОПС (единица измерения производительности компьютеров, показывающая, сколько операций с плавающей запятой в секунду выполняет данная вычислительная система), что соответствует персональным компьютерам, созданным на основе современных микропроцессоров зарубежного производства. За счет применения российского центрального микропроцессора уровень кибербезопасности моноблока значительно выше, чем у его аналогов, созданных на базе зарубежных микропроцессоров – в том числе он устойчив к большинству видов кибератак (типа Spectre и Meltdown).

Помимо этого, «Эльбрус 801М» обеспечивает совместимость с операционными системами, разработанными для зарубежных микропроцессоров с системой команд x86, что важно для комфортной работы пользователей.

На сегодняшний день моноблок «Эльбрус 801М» проходит этап тестовой эксплуатации и может быть интересен силовым и государственным структурам Российской Федерации, нефтегазовой отрасли, а также энергетическим и транспортным компаниям. Ожидаемый объем реализации моноблока на 2020 г. составляет несколько тысяч единиц.

«Концерн “Автоматика” решает приоритетные для страны задачи создания и развития российских компьютерных технологий и их эффективного применения. Моноблок «Эльбрус 801М» в своем новом, модернизированном дизайне будет востребован пользователями за счет высокого уровня производительности, киберзащищенности и эргономичным характеристикам», - отметил генеральный директор Концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.