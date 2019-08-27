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Fujitsu использует технологию блокчейн для борьбы с мошенничеством и незаконным копированием цифровых активов компаний

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Компания Fujitsu представила веб-приложение DocumentFlow, которое применяет технологию блокчейн для контроля достоверности любого цифрового файла или корпоративного актива, включая документы, аудио- и видеофайлы, изображения и файлы практически из любых приложений. DocumentFlow создано в рамках пакета программ Fujitsu Flow, в дополнение к InvoiceFlow, приложению для защиты от мошенничества со счетами.

По мере того, как компании используют все больше «умных» решений с большим количеством сетевых подключений, они все чаще вынуждены контролировать и управлять большим объемом накопленных данных. Эти цифровые данные имеют большую ценность для компаний, что делает доверие к достоверности информации критически важным условием. Fujitsu использует технологию Distributed Ledger Technology (DLT), обеспечивающую постоянную запись, которую нельзя изменить, и предоставляет всем участникам и пользователям надлежащие доказательства того, что тот или иной цифровой актив является подлинным.

Нотариальный сервис на базе технологии блокчейн для всех цифровых активов компаний

Fujitsu DocumentFlow значительно уменьшает количество случаев мошенничества с документами или их незаконного копирования, поскольку приложение позволяет отслеживать любые манипуляции с файлами, незаконное копирование или даже просто проверить является ли данный файл последней согласованной версией. Технология работает со всеми типами цифровых файлов, осуществляя проверку любых документов: от дипломов об окончании университета до технической документации. DocumentFlow может мгновенно отмечать и маркировать любые изменения в документах, а также помогает отслеживать историю распространения и изменений, вносимых в материалы, охраняемые авторским правом, или в защищенные корпоративные и официальные государственные документы. DocumentFlow регистрирует все события, происходящие с данными, с помощью неизменяемого журнала аудита, который также упрощает выполнение проверок. Fujitsu DocumentFlow использует технологию блокчейн, чтобы предоставить нотариальный сервис для цифровых активов, что обеспечивает полный контроль и учет каждого из них.

«За счет использования неизменяемой записи и автоматического отслеживания можно мгновенно получить представление об изменениях, вносимых в любой цифровой документ. Например, можно отследить удаление технических средств защиты авторских прав мультимедийных файлов, изменение любого значения в таблице или коммерческом предложении или неавторизованные изменения в CAD-файлах, которые могут привести к непредсказуемым последствиям. Это позволяет компаниям получить полную уверенность в любом цифровом файле и помогает предотвратить использование документов в мошеннических целях. Как и в случае со специальной защитной упаковкой, которая дает покупателям в магазине возможность убедиться в том, что товар не был предварительно вскрыт, мы помогаем компаниям быть уверенными в оригинальности любых типов файлов. Fujitsu помогает людям доверять данным, которые они используют для работы. Мы применяем технологию блокчейн, чтобы улучшить и оптимизировать существующие решения, создавая надежную цифровую подпись», – сказал Фредерик Де Брейк (Frederik De Breuck), руководитель центра блокчейн-инноваций компании Fujitsu в Брюсселе.

Сервис Fujitsu InvoiceFlow, представленный в 2019 г., помогает компаниям и государственным органам предотвратить и избежать возникновение случайных ошибок при обработке данных, а также решить разрастающуюся проблему мошенничества со счетами. В этой разработке используется технология DLT для проверки и оценки процесса подготовки счетов, от создания счета до его авторизации для оплаты.

Fujitsu предлагает InvoiceFlow и DocumentFlow в виде локальных решений или в виде сервисов, работающих на базе любой облачной платформы. Эти разработки дополняют сервисы Fujitsu, разработанные для того, чтобы помочь заказчикам при развертывании масштабируемых, защищенных и готовых к работе блокчейн- и DLT-решений, от консультаций, разработки, приложений, инфраструктур и управляемых сервисов до облачных, программных и локальных решений.

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