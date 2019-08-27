ESET: шпионское приложение в Google Play маскировалось под интернет-радио

Международная антивирусная компания ESET обнаружила в Google Play вредоносное ПО на базе AhMyth, замаскированное под музыкальное приложение Radio Balouch.

Это полнофункциональное приложение для прослушивания интернет-радио с музыкой, характерной для региона Белуджистан. Однако в фоновом режиме программа шпионит за пользователями, собирая персональные данные с зараженных устройств.

По словам эксперта по безопасности ESET Лукаса Стефанко, вредоносный функционал в AhMyth практически не скрыт, поэтому определение истинной природы Radio Balouch и его производных является простой задачей.

Однако каким-то образом вредоносное приложение попало в Google Play, причем дважды. Когда эксперты ESET передали информацию о находке в службу безопасности Google, Radio Balouch исчезло из магазина — но тут же вернулось вновь.

«Мы проинформировали коллег о втором появлении данной угрозы, которую оперативно убрали вновь. Однако беспокоит сам факт, что тот же разработчик смог разместить явно вредоносное приложение повторно», — сказал Лукас Стефанко.

Вредоносное приложение Radio Balouch появлялось в Google Play дважды

Radio Balouch, детектируемое продуктами ESET как Android/Spy.Agent.AOX, рекламировалось на отдельном сайте, а также в Instagram и YouTube. После удаления из Google Play оно осталось в альтернативных магазинах приложений.

По мнению экспертов ESET, повторное появление вредоносного приложения Radio Balouch в магазине Google Play должно послужить сигналом и для команды Google, отвечающей за безопасность, и для пользователей Android.

«У инструмента для шпионажа с открытым исходным кодом AhMyth есть несколько модификаций с различным функционалом. Приложение Radio Balouch и другие версии на основе AhMyth в перспективе могут получить дополнительные функции. Если Google не улучшит возможности своей защиты, новый клон Radio Balouch, а также любые другие производные на базе AhMyth могут вновь попасть в Google Play», – сказал Лукас Стефанко.