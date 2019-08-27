Easy4 обеспечит туристов безроуминговой мобильной связью

Оператор мобильной связи Easy4 стал эксклюзивным партнером компании OneVasco.com-STA International, одного из участников рынка визовых услуг в России, по продаже услуг международной мобильной связи посетителям визовых центров.

Соглашение о партнерстве подписано между входящим в Группу компаний Easy4 ООО «Сонет» и компанией STA International, осуществляющей формирование перечня дополнительных услуг и организацию их продаж в визовых центрах на территории России.

Продажи SIM-карт Easy4 с тарифами, обеспечивающими голосовую связь, а также передачу данных по единой фиксированной стоимости в странах присутствия мобильного оператора стартовали в визовом центре на Каширском шоссе в Москве.

Посетителям визового центра предложены два флагманских тарифа – «Тревел2» и «Коннект999». В первом из них стоимость входящих и исходящих вызовов в любой стране присутствия Easy4 равна 2 руб за минуту разговора и 1 руб за мегабайт интернет-трафика (до НДС). Второй тариф предполагает только услугу передачи данных, а пакет стоимостью 999 рублей (до НДС) включает в себя 3 Гб интернет-трафика, что позволяет вне зависимости от места нахождения в странах действия тарифа (на сегодня – 49 стран мира, включая такие популярные у россиян туристические направления, как Турция, Таиланд, Греция, Испания и др ) иметь под рукой доступ к всемирной сети.

В настоящее время присутствие бренда Easy4 в визовом центре организовано силами мобильного оператора, что, с одной стороны, позволяет наиболее эффективно реализовать промо-составляющую сотрудничества, с другой – подготовиться к передаче в адрес One Vasco функций реселлера.

В перспективе продажа услуг связи может стать собственной услугой One Vasco – для этого Группа компаний Easy4 готова выступить в качестве оператора MVNE (Mobile Virtual Network Enabler) и обеспечить работу самостоятельного виртуального оператора связи (MVNO) под брендом заказчика. Таким образом, SIM-карта с подключенными специальными тарифами на международные звонки и интернет может стать неотъемлемой частью визового продукта.