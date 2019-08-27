Canon выпустила новые принтеры Pixma TS

Canon анонсировала выпуск четырех компактных принтеров – Pixma TS8340, Pixma TS6340, Pixma TS5340 и Pixma TS3340 – которые разработаны специально для домашнего использования.

Настройка принтеров занимает несколько минут, а приложение Canon PRINT позволяет подключаться к ним прямо со смартфона или планшета. Пакет приложений Canon для творчества поддерживает обработку и печать изображений одним нажатием кнопки, будь то редактирование семейных фотографий в приложении Easy-Photoprint Editor или создание модных наклеек для маникюра при помощи Nail Sticker Creator (только в Canon Pixma TS8340). В дополнение к этому разработанная Canon технология FINE и чернила Chromalife100 обеспечивают долговечность печати – в альбоме снимки могут храниться 100 лет.

Школьники, студенты и любители рукодельного творчества могут работать с самыми разными материалами – в том числе с изображениями для термопечати, магнитной фотобумагой, многоразовыми наклейками, а также печатать на квадратной фотобумаге 9x9 или 13x13 см.

Флагманом среди новых четырех моделей является многофункциональный принтер Canon Pixma TS8340, который подойдет фотолюбителям. Он полностью поддерживает приложения для творчества Canon, а технология FINE и система печати из шести раздельных чернильниц обеспечивают лабораторное качество при печати фотографий. Принтер Canon Pixma TS8340 выпускается в черном цвете, имеет большой сенсорный экран с диагональю 10,8 см (4,3 дюйма) и интуитивно понятное управление, разъем для SD-карт для печати фотографий прямо с носителя и многофункциональный лоток для печати на дисках и создания наклеек на ногти.

Canon Pixma TS6340 – это устройство «три в одном» с асимметричным дизайном, двусторонней системой подачи бумаги, автоматическим выходным лотком, интуитивно понятным OLED дисплеем диагональю 3,7 см (1,44 дюйма) и кнопкой Wireless Connect для быстрого подключения к смартфону или планшету. Этот многозадачный принтер с поддержкой приложений для творчества Canon и системой печати из пяти раздельных чернильниц представлен в черном цвете и справится с любой задачей – от печати рабочих документов до семейных фотографий и разнообразных прикладных проектов, включая термопереводные изображения, многоразовые наклейки, магниты и квадратные фотографии.

Многофункциональный принтер «три в одном» Canon Pixma TS5340 легко и быстро справляется с различными задачами. Он поможет школьнику, студенту и любителю творчества всего несколькими касаниями воплотить любую идею – например, персонализировать наклейку, магнит или фотографию. Многообразие ресурсов Canon – приложения Canon PRINT, Easy-Photoprint Editor и Message In Print, а также сайт Creative Park – позволяют творчески подойти к любой задаче печати.

Компактный принтер Canon Pixma TS5340, представленный в черном корпусе, оснащен удобным OLED-дисплеем диагональю 3,7 см (1,44 дюйма), панелью светодиодных индикаторов состояния и удобными картриджами FINE — всем, что нужно для стильной печати. Canon Pixma TS5340 понравится также пользователям социальных сетей, так как поддерживает прямую печать квадратных изображений (в формате 13x13 или 9x9 см) через приложение Canon PRINT.

Canon Pixma TS3340 — это доступное по цене МФУ, которое станет хорошим приобретением для студента или семьи, которым требуется быстрая печать четких документов и насыщенных фотографий без полей размером до 13x18 см. Благодаря простоте использования и поддержке тех же творческих возможностей, что есть у моделей Pixma TS8340, Pixma TS5340 и Pixma TS6340, пользователи Canon Pixma TS3340 смогут создавать многоразовые наклейки размером 13x13 см дюймов или магниты, использовать функции фоторедактора Easy-Photoprint Editor и ресурсы с сайта Creative Park.

Принтеры Canon Pixma TS8340, Canon Pixma TS6340, Canon Pixma TS5340 и Canon Pixma TS3340 можно будет приобрести в онлайн-магазине Canon и у официальных розничных продавцов Canon с октября 2019 г.