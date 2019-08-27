Axoft объявил о начале продаж MDM-решений Proget в России и СНГ

Сервисный ИТ-дистрибутор Axoft объявил о получении права дистрибуции ПО компании Proget, производителя решений для обеспечения безопасности и управления мобильными устройствами. Дистрибутор сосредоточится на расширении партнерской сети Proget, проведении образовательных, маркетинговых и технических мероприятий, повышении узнаваемости программных продуктов вендора. Территория действия договора – Россия и страны СНГ.

Компания Proget выходит на рынок продаж России и СНГ, Турции, Ближнего Востока и Латинской Америки. Заключенное соглашение позволит партнерскому каналу Axoft предлагать своим клиентам конкурентоспособное MDM-решение по доступной цене, тем самым, увеличить потенциальный объем сделок и расширить сотрудничество с заказчиками.

В рамках работы по направлению Axoft сосредоточится на расширении партнерской сети компании Proget, проведении образовательных, маркетинговых и технических мероприятий, повышении узнаваемости продуктов вендора, укреплении репутации и увеличении числа проектов. В ближайших планах Axoft – максимально развить технические компетенции по решениям производителя.

Целевая аудитория продуктов Proget – представители SMB- и EPG-секторов: организации из финансовой, транспортной, логистической сфер, телекома, ритейла, промышленности. Данные компании отличаются повышенной мобильностью сотрудников, большое количество бизнес-процессов в них связано с использованием мобильных телефонов и планшетов. Вследствие этого возрастает опасность утери или утечки критичной для бизнеса информации.

Продукты Proget позволят свести к минимуму ИБ-риски, а также оперативно выявлять и решать проблемы, связанные с несанкционированным использованием мобильных устройств. Флагманское ПО производителя – решение по управлению мобильными устройствами Proget MDM (Mobile Device Management) – может защитить устройство пользователя, применяя корпоративные политики безопасности; определить местоположение устройства в нескольких режимах; шифровать данные с использованием криптографических алгоритмов и другое.

«В настоящий момент актуальность MDM-решений очень высока. Рынок готов к работе с этими системами, но ждет доступных предложений с хорошим функционалом. Там, где раньше данный продукт считался слишком тяжелым и позиционировался как решение для крупных компаний, теперь, с заключением дистрибуторского соглашения с Proget, он стал доступен для всех», – сказал Сергей Игнатов, руководитель отдела по поддержке и развитию продаж компании Axoft.

«Axoft – это партнер, который уже не раз доказывал на деле, что умеет справляться с любыми задачами. Мы доверили дистрибутору развитие бизнеса Proget в России и СНГ и уверены, что он справится с этой задачей. Ну а мы со своей стороны всегда готовы поддержать Axoft, его партнеров и заказчиков, оказать им всестороннюю помощь. Mobile Device Management должен быть доступен по цене для большей части рынка, и мы готовы предоставить такое решение», – отметил Дмитрий Мельников, директор по развитию бизнеса Proget в России, СНГ, Грузии и Монголии.