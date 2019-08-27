Абоненты Skylink скачивают свыше 1 ПБ трафика в месяц

Tele2, российский оператор мобильной связи, подвел итоги работы сети LTE-450 под брендом Skylink. По итогам первых шести месяцев 2019 г. абонентская база Skylink выросла на 121%, а потребление интернет-трафика – на 130%. Пик продаж фирменных LTE-роутеров зафиксирован в начале летнего сезона.

Tele2 продолжает развивать сегмент LTE-450 (бренд Skylink). В первом полугодии 2019 г. наиболее значительный рост потребления интернет-трафика показали абоненты Санкт-Петербурга и Ленинградской области – он составил 139% по сравнению с концом 2018 г. На втором месте оказалась Москва и Московская область с показателем в 135%. В Твери рост потребления интернета составил 120%, а в Великом Новгороде – 108%.

Две трети клиентов пользовались Skylink ежедневно в первом полугодии 2019 г. Самым высоким этот показатель стал в Твери – там каждый день через роутер Skylink подключались к сети 77% клиентов. В Великом Новгороде доля клиентов Skylink, которые выходят в интернет ежедневно, составила 70%. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области этот показатель равен 66%, а в Москве и Московской области – 58%.

Наибольший рост абонентской базы Skylink оператор зафиксировал в Тверской области – по итогам первых шести месяцев 2019 г. она увеличилась на 129%. На втором месте расположился Санкт-Петербург и Ленинградская область с приростом в 124%. В Великом Новгороде абонентская база Skylink выросла на 121%, а в Москве – на 116%.

В настоящее время клиенты Skylink потребляют более 1 ПБ в месяц. Около 80% абонентов подключают тариф с безлимитным интернетом – Skylink XL. На втором месте по популярности тариф Skylink L, в который включены 15 ГБ интернет-трафика в месяц.

Самыми активными пользователями интернета в Московском регионе по итогам первого полугодия стали абоненты в Cергиево-Посадском, Рузском, Дмитровском районах, а также в населенных пунктах Чеховского и Серпуховского районов Московского региона. Сегодня сеть LTE-450 покрывает 99% Московской области.

Tele2 – единственный сотовый оператор в России, который предоставляет услуги скоростного интернета в стандарте LTE на частоте 450 МГц. Услуги интернета в сетях LTE-450 под брендом Skylink доступны абонентам в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Тверской и Новгородской областях. Базовая станция, работающая в диапазоне 450 МГц, способна покрыть территорию радиусом до 20 км. Это в 5-6 раз превышает возможности оборудования, поддерживающего стандарт LTE на частотах 2600 МГц.

Дмитрий Курилов, директор по развитию и реализации проекта LTE-450 Tele2, сказал: «Инновационность и преимущество сети LTE на частотах 450 МГц заключается в том, что абоненты смогут воспользоваться связью там, где ранее это было невозможно. Благодаря сетям LTE-450 высокоскоростной беспроводной интернет появился в населенных пунктах и дачных поселках, где отсутствует устойчивое покрытие сетей GSM. Кроме того, стандарт LTE в диапазоне 450 МГц способен обеспечить проникновение качественного сигнала в здания со сложными архитектурными особенностями и подвальные помещения. Мы считаем технологию крайне перспективным решением, особенно для использования спецпотребителями. Услуги скоростной передачи данных LTE-450 востребованы клиентами, и в наших планах продолжать развитие этого направления».