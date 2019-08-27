ABBYY FineReader 15 выводит редактирование PDF на новый уровень

ABBYY обновила ABBYY FineReader – универсальную программу для работы с бумажными и PDF-документами. Благодаря внутренним разработкам ABBYY в области искусственного интеллекта и современных методов машинного обучения, программа превратилась в многофункциональный редактор для решения любых задач с PDF. Новый ABBYY FineReader на 40% быстрее открывает любые файлы, даже объемные документы с изображениями, диаграммами и таблицами. Кроме того, пользователи могут свободно редактировать в PDF многострочные фрагменты текста: дополнять, копировать, перемещать и удалять их. Теперь работать с многостраничными договорами, коммерческими предложениями, отчетами в PDF так же удобно, как в популярных программах для редактирования документов.

ABBYY FineReader 15 позволяет полноценно работать со всеми данными в едином потоке: извлечь текст из бумажного документа и конвертировать его в любой из популярных форматов, отредактировать файл в формате PDF, внести в него комментарии, сравнить несколько версий, добавить цифровую подпись или водяные знаки, защитить файл с помощью пароля, скрыть в тексте конфиденциальные данные, а также создать новый PDF из нескольких документов в разных форматах. Пользователи могут менять порядок, расположение и форматирование, добавлять и перемещать целые абзацы текста, искать данные, добавлять или менять изображения и таблицы без необходимости конвертировать документ или создавать новый.

Новые возможности ABBYY FineReader 15 для пользователей:

Многострочное редактирование PDF в пределах абзаца: пользователь может вносить любые исправления – от небольших правок до изменения целых страниц и параграфов. Полноценная работа с контентом PDF-документа: возможность извлекать информацию из текстовых блоков, таблиц, комментариев, форм и других элементов. Благодаря последним достижениям в методах машинного обучения и сверточным нейронным сетям, улучшено профессиональное распознавание текста. К минимуму сведены ошибки распознавания PDF, созданных из других приложений, в том числе PDF с битыми кодировками или некачественным текстовым слоем. Улучшено распознавание таблиц и колонтитулов. Новые возможности для сравнения документов: результаты сравнения можно сохранить в формате Word в режиме «Исправления» (Track changes). Скорость открытия PDF-документов увеличилась на 40%. Это особенно актуально при работе с объемными документами с большим количеством таблиц, графиков, изображений и других графических элементов. Улучшена работа с таблицами. Программа сохраняет границы между ячейками, заполненные поля и форматирование, а также позволяет удобно редактировать текст внутри ячеек. Значительно улучшено распознавание «нестандартных шрифтов»: арабской вязи (на 93%), китайских (на 97%), корейских и японских иероглифов (на 98%).

Новые возможности ABBYY FineReader 15 для системных администраторов:

Новые условия лицензирования Remote User для удаленных пользователей. Лицензия Remote User позволяет использовать ABBYY FineReader 15 совместно с решениями для виртуализации рабочего стола и приложений - например, с Microsoft Remote Desktop Services, Citrix XenApp, Citrix Virtual Apps and Desktops. Доступ получают именованные пользователи. Они могут работать с программой тогда, когда им требуется. Этот тип лицензии подходит для ИТ-инфраструктуры, в которой один и тот же пользователь подключается к разным рабочим станциям.

Существуют три редакции ABBYY FineReader 15:

Standard – предназначена только для домашнего использования. Содержит необходимые инструменты для работы с различными типами PDF. Стоимость: 8 690 руб. за версию для скачивания (бессрочная лицензия).

Business – оптимальная редакция для небольших и средних компаний. Поддерживает несколько типов лицензий для гибкой установки в компаниях с различной ИТ-инфраструктурой, поддерживает работу в локальной сети. Стоимость: 14 990 руб. за версию для скачивания (бессрочная лицензия).

Сorporate – полная редакция программы для средних и крупных компаний. Включает ABBYY Hot Folder для автоматической обработки документов по расписанию и возможность сравнения документов. Стоимость: 48 690 руб. за версию для скачивания (бессрочная лицензия).