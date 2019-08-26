TMT инвестировал $1 миллион в Accern

Венчурный фонд TMT Investments сообщил об инвестиции в Accern Corporation в размере $1 млн.

Accern – американская компания, которая помогает автоматизировать процессы исследований и анализа большого объема данных и помогает в принятии решений, применяя технологии искусственного интеллекта.

Получая запрос от организации, Accern сканирует миллионы веб-сайтов, включая публичные сайты, социальные сети, новостные источники, а также внутренние письменные документы, изображения, финансовые отчеты, письма и данные о клиентах, собирает и структурирует.

С помощью Accern решаются задачи прогнозирования, классификации, распознавания образов, извлечения из данных «скрытых» знаний и др. Результаты таких алгоритмов эффективны и легко интерпретируются.

Компания Accern основана в 2014 г. и базируется в Нью-Йорке. Кумеш Арумуган (генеральный директор) ранее занимался фондовым анализом в Citigroup, SIFMA and Ford Foundation. Аншул Викрам Пандей (технический директор) является автором исследовательских работ, которые были отмечены наградами в области даталогии (data science), статистики, робототехники и предпринимательства. Входит в консультативный совет директоров Rutgers по теме больших данных (big data).

«Accern работает в быстрорастущем сегменте автоматизации аналитических решений в компаниях. Продукт и команда высокопрофессиональны и мы верим в их быстрое развитие», – сказал управляющий партнер венчурного фонда TMT Investments Артем Инютин.

«В последние кварталы мы наблюдали экстремальный рост в Accern, что говорит о высоком рыночном спросе на использование технологий искусственного интеллекта в организациях для автоматизации рабочих процессов и процессов принятия решений. Мы рады, что ТМТ Investment присоединился к нам в качестве инвестора, чтобы помочь нам проложить путь для быстрого расширения в сегменте финансовых услуг. В ближайшие месяцы мы планируем автоматизировать процесс начала работы с сервисом для новых клиентов, а также сфокусироваться на увеличении объема прямых и перекрестных продаж на основе существующей клиентской базы для увеличения дохода», – сказал Кумеш Арумуган, сооснователь и СЕО Accern.

В 2017 г. компания Accern привлекла инвестиции на сумму $3,3 млн.