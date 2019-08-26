Telecom Биржа вложила $2 млн в модернизацию собственной сети

Telecom Биржа сообщила об увеличении емкости кабеля до 576 волокон в рамках комплексной модернизации ядра собственной оптической сети TB Cirex Jet Net. Кабель такой емкости теперь используется Telecom Биржей на кольцевой магистральной трассе и составляет ее основу. Благодаря данной модификации удалось вдвое сократить время, необходимое для предоставления оптических волокон заказчикам. В рамках проекта Telecom Биржа профинансировала обновление своей технической и кадровой базы, а также усилила контроль монтажных работ.

Ключевой составляющей модификации сети стала оптимизация ее топологии: теперь вместо соединяющих точки присутствия участков со множеством муфт используется магистральное кольцо с радиальными ответвлениями, от которого кабель с помощью одной-двух муфт достраивается до точек присутствия. Благодаря модернизации уменьшилось количество работ и сократилось время, необходимое для организации услуг связи: заказчики смогут в среднем вдвое быстрее получать доступ к арендованным или купленным волокнам.

Кроме физической модернизации, была усилена логическая основа ядра сети — оборудование и ПО для эксплуатации, мониторинга и учета. Высокая емкость кабеля и оптимальное прохождение маршрута минимизируют количество нештатных ситуаций, а с новыми средствами мониторинга сети техническая поддержка Telecom Биржи может отвечать на заявки в режиме онлайн и дополнительно повышать надежность предоставления услуг. Кроме того, в любой момент времени заказчикам доступна обратная связь о проводимых в сети работах.

«Чтобы решать задачи крупнейших на рынке компаний, нужно учитывать их постоянный рост, смотреть на два хода вперед и реализовывать действительно новаторские проекты. Уже в 2011-м в нашей сети TB Cirex Jet Net использовался кабель емкостью 144 — намного опережая стандарты рынка. При модернизации сети до нового уровня емкости важно осознавать технологическую и производственную нагрузку, заранее наращивать квалификацию и порой быть в этом первыми. На российском рынке к работе с 576-волоконным кабелем готовы единицы. До укладки кабеля мы системно и заблаговременно обучали специалистов работе с новым стандартом емкости. Чтобы гарантировать их уровень, и для производства кабеля, мы работали в плотной связке с заводом «Москабель-Фуджикура», одним из лидеров российского кабельного рынка», — отметил управляющий Telecom Биржи Александр Вахтин.