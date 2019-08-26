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СКБ Контур запустил сервис для отделов продаж

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Контур.Компас помогает найти целевых клиентов на рынке B2B. В сервисе есть всё, что нужно для продажи: номера телефонов, адреса электронной почты, контактные лица, сайт, описание организации и ее деятельности и др.

Самостоятельный поиск клиентов и поставщиков требует много времени и ресурсов: нужно собрать базу из разных источников, найти контакты, вручную отфильтровать по определенным критериям. Кроме того, конкуренция на рынке снижает эффективность холодных продаж — важно точно выбирать аудиторию и собирать детальную информацию о потенциальных клиентах.

Контур.Компас позволяет сэкономить время и получить релевантные данные о целевой аудитории. Пользователи сервиса могут быстро и легко сформировать базу подходящих клиентов. Широкий выбор фильтров позволяет выйти на организации, которым интересен продукт, и увеличить конверсию.

В Компасе есть 30 критериев для сегментирования базы: реальная деятельность, точная география, размер компании и выручки, лицензии, арбитраж, госзакупки и пр. Например, подобрать подходящий масштаб бизнеса можно через экономические показатели.

Критерии также помогают исключить неблагонадежных клиентов — банкротов, должников, фирмы-однодневки — и снизить риски при дальнейшем сотрудничестве.

Компас создан на базе Контур.Фокуса — сервиса для служб безопасности и банков. Фокус содержит данные по 8 млн действующих организаций. Информация в сервис загружается из 64 официальных источников.

В Компасе можно бесплатно создавать неограниченное количество выборок потенциальных клиентов с помощью критериев поиска. Клиент платит только за выгрузку данных в Excel или CRM. При этом необходимый объем выгрузки можно выбрать, ориентируясь на ежемесячный план по звонкам.

В дальнейшем в Компасе появится больше возможностей для анализа выборки: разработчики планируют создать персональное облако данных. Интеграция данных сервиса и CRM клиента позволит предсказывать вероятность успеха сделки.

В Контур.Компасе можно составлять выборки потенциальных клиентов и выгружать данные по 50 организациям в месяц бесплатно.

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