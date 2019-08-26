Schneider Electric представил новое поколение системы управления зданиями Ecostruxure Building

Schneider Electric представил новую версию Ecostruxure Building Operation — программного обеспечения для комплексного контроля и управления системами вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха, а также другими инженерными системами зданий.

Инструменты Ecostruxure Building Operation версии 3.0 расширяют возможности менеджеров зданий, собственников зданий и системных интеграторов по управлению зданиями и улучшению их показателей, оптимизации инженерных работ и выполнению современных требований по кибербезопасности и нормативных актов.

Система Building Operation теперь дополнена встроенными функциями информационной панели, в том числе простыми функциями создания и редактирования, для использования на Webstation и дающими возможность анализа работы систем здания. Информационные панели настраиваются индивидуально и предоставляют аналитические данные в режиме реального времени из любого местоположения и на любое устройство.

Для клиентов, которым необходимо хранить архивные данные в течение длительного периода времени, теперь можно подключить серверы Building Operation, в том числе серверы SmartX, и хранить все данные журнала трендов и событий в открытых, масштабируемых, надежных и высокопроизводительных базах данных, предназначенных для работы с большими данными.

Система Ecostruxure Building Operation 3.0 — это основа для значительного упрощения будущих обновлений за счет поддержки нескольких версий. Больше не требуется обновлять существующие системы, когда появляется потребность в расширении. Обновляйте только те части системы, которые необходимы для использования новых функций.

Разработчики могут использовать множество новых функций, которые обеспечивают единообразие компонентов, ускоряют процесс разработки или помогают в развертывании. Новые функции включают следующее: настраиваемое меню приложений. Позволяет инженерам создавать меню настроек, к которым техники получают доступ при развертывании приложения. Эти меню предоставляют простой способ настройки приложений, задания уставок и ключевых параметров, а также многое другое — и все это без необходимости поиска в программах. Меню доступны на рабочей станции и в мобильном приложении SmartX eCommission; импорт Excel-файлов: разработчики могут ускорить создание и настройку объектов с помощью простого импорта Excel-файлов. Этот гибкий метод позволяет создавать, менять и настраивать сразу несколько объектов с помощью электронных таблиц Excel; массовое изменение сохраненных уровней: ускоряет разработку благодаря массовому изменению основных параметров; возможность импортировать пользовательские типы: пользовательские типы помогают обеспечить согласованность системы и управлять изменениями. Теперь инженеры могут импортировать и экспортировать пользовательские типы в свою библиотеку для использования на всех серверах.