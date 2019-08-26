«Ренеcсанс страхование» внедрило систему принятия решений на базе технологий SAS

Компания «Ренессанс страхование» приняла решение о создании центральной системы принятия решений для предстраховых проверок розничных видов страхования, а также внедрить предиктивную аналитику для повышения точности оценки рисков по заявкам на договоры. С весны 2019 г. система работает в режиме опытной эксплуатации и, по словам представителей компании, уже окупилась.

Для создания системы компания рассматривала исключительно крупных игроков на рынке бизнес-аналитики. При выборе учитывалось соответствие ПО требованиям к функциональным возможностям, производительности и отказоустойчивости. В результате для реализации системы выбрали решения SAS Real-Time Decision Manager и SAS Enterprise Miner. В пользу SAS, помимо соответствия всем требованиям, говорил богатый опыт успешных внедрений в банковском секторе России. Еще одно важное преимущество SAS в том, что команда вендора могла выступить для «Ренессанс страхования бизнес-консультантом и была готова адаптировать лучшие практики создания систем принятия решений на основе опыта как российских, так и зарубежных проектов.

Чтобы развить внутреннюю экспертизу, «Ренессанс страхование» решило проводить внедрение своими силами. На первом этапе спроектировали систему принятия решений и развернули программные модули. На втором этапе команда проекта подключила систему к внутренним и внешним источникам данных. Далее настроили стратегии автоматического принятия решений по заявкам на договоры страхования. Стратегии сочетали в себе сложную бизнес-логику сегментации и тарификации с моделями машинного обучения, построенными с использованием SAS Enterprise Miner специально для повышения точности оценки рисков по заявкам на договоры.

Когда система принятия решений была запущена в опытно-промышленную эксплуатацию, ее операционная и экономическая эффективность была доказана на небольшом потоке заявок. Срок реализации всего проекта, с учетом сложности ИТ-ландшафта компании и необходимости развития внутренних компетенций в углубленной аналитике, занял девять месяцев.

«Реализованный проект представляет особую ценность для розничного бизнеса. Во-первых, мы четко видим, что убыточность по портфелю новых розничных договоров снижается. Это уже обеспечило компании определенный рост рентабельности, а в будущем позволит нам предлагать еще более привлекательные условия страхования для клиентов. Во-вторых, за счет SAS Real-Time Decision Manager нам удалось централизовать принятие решений на предстраховых проверках – сделать так, чтобы ключевые фронты и партнерские сервисы "ходили" за тарифами в одну точку. За счет этого мы теперь вносим изменения в стратегии андеррайтинга и тарификации лишь один раз и сразу в масштабах всей компании. А благодаря визуальным интерфейсам SAS мы делаем это самостоятельно и оперативно, с минимальным участием других департаментов. В конечном итоге мы планируем конвертировать эту повышенную гибкость в рост темпов развития бизнеса: быстрее выводить в продажу новые продукты, быстрее подключать партнеров. Наконец, мы ожидаем, что все обозначенные эффекты усилятся, когда мы перенесем в SAS Real-Time Decision Manager стратегии принятия решений по всем розничным продуктам, а также полностью мигрируем в созданную систему тарификацию. Мы крайне довольны текущими результатами и, без преувеличения, воодушевлены перспективами», – сказал Сергей Демидов, управляющий директор департамента страхования автотранспортных средств «Ренессанс страхования».

«Увеличение маржинальности бизнеса, расширение доли рынка, наращивание устойчивости за счет развития сетей агентов и партнеров – вот вещи, которые сегодня в центре внимания розничных страховщиков. Однако мы видим, что на пути к этим целям у многих страховщиков есть препятствие – большой накопленный технический долг в части систем для предстраховой проверки. Разрозненные ИТ-решения, многолетний незадокументированный код, непростая ситуация с качеством данных – все это не позволяет компаниям решить ключевые задачи для достижения стратегических целей: начать точнее оценивать риски по заявкам на договоры и быстрее вносить изменения в логику сегментации и тарификации. Путь к решению этих задач – консолидация систем для предстраховой проверки и создание центральной системы принятия решений. Мы рады, что компания "Ренессанс страхование" вовремя осознала стратегическую конъюнктуру, первой на российском страховом рынке реализовала проект по созданию системы принятия решений уже получила от этого ощутимые финансовые выгоды. А для построения системы выбрала инструменты SAS Real-Time Decision Manager и SAS Enterprise Miner, многократно доказавшие свою бизнес-эффективность во множестве компаний-лидеров российского финансового рынка», – отметил Степан Ванин, руководитель направления бизнес-решений для страхового сектора SAS Россия/СНГ.