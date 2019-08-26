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Рейтинг образовательных структур в digital: 2019

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Аналитический проект RUWARD опубликовал результаты нового рейтинга образовательных структур, обучающих digital-специалистов, за 2019 г.

На первой и второй строках чарта с большим отрывом от конкурентов расположились Skillbox и Нетология, далее следуют Высшая Школа Экономики, Британская Высшая Школа Дизайна и GeekBrains.

Участники рейтинга оценивались по двум критериям: качеству образования и популярности/распространённости на рынке.

Помимо сводного рейтинга по всему пулу digital-профессий были сформированы рейтинги по отдельным сегментам рынка: Дизайн и визуальные коммуникации, Программирование и разработка, Маркетинг/продвижение/реклама, Менеджмент и управление проектами, Аналитика и анализ данных.

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Топ-10 ведущих образовательных структур, обучающих digital-профессиям

Методика построена рейтинга и все оценочные листы голосований открыты в публичном доступе, в основу построения чарта лег авторизованный опрос компаний-игроков агентского digital-рынка России (как ключевого сегмента-потребителя услуг образовательных структур), который проходил в июне-июле 2019 г.

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