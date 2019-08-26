Райффайзенбанк интегрировал сервис «Мое дело» в интернет-банк для малого бизнеса

Клиенты Райффайзенбанка, которые ведут учет в интернет-бухгалтерии «Мое дело», теперь могут подключить автоматическое получение выписки из банка и отправку платежных поручений из «Моего дела» в банк. Сервис интегрирован в интернет-банк для малого бизнеса «Райффайзен бизнес онлайн». Об этом CNews сообщили в пресс-службе банка.

«Сервис "Мое дело" популярен среди наших клиентов. Мы очень рады, что теперь сможем предложить им возможность его интеграции с интернет-банком», – отметил Денис Скоков, руководитель управления по работе с малым бизнесом, Райффайзенбанк.

Интеграция активируется с двух сторон: из интернет-банка «Райффайзен бизнес онлайн» и личного кабинета сервиса «Мое дело».

«Тысячи наших пользователей имеют хотя бы один расчетный счет в Райффайзенбанке. Мы рады еще больше автоматизировать их работу в сервисе "Мое дело" и сделать бухгалтерию проще и понятнее для предпринимателя», – сказал Сергей Панов, генеральный директор интернет-бухгалтерии «Мое дело».

В июле 2019 г. Райффайзенбанк запустил собственную онлайн-бухгалтерию, функциональность которой будет постепенно расширяться.