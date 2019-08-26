Qiwi запустила единый платежный сервис для рынка такси

Qiwi запустила сервис для моментальных выплат таксистам, работающим с крупными агрегаторами такси. Он реализован как специальный интерфейс, через который таксопарки отслеживают оплату по совершенным поездкам от всех агрегаторов и могут производить моментальные массовые выплаты водителям. Сервис решает проблему автоматизации платежей между агрегатором, таксопарком и водителем такси. Это единое платежное решение, созданное Qiwi с привлечением экспертизы основателя маркетплейса guru.taxi.

Интерфейс сервиса предоставляется таксопаркам бесплатно в виде ссылки доступа через интернет-браузер. В нем доступна полная информация и актуальная аналитика, через каких агрегаторов совершены поездки, сколько поездок совершил каждый из водителей, а также настроена моментальная рассылка выплат. Процесс первичной настройки интерфейса под таксопарк занимает не более недели. Кроме того, Qiwi сделала отдельную линию в колл-центре, чтобы клиенты в любой момент могли получить консультацию по работе сервиса.

Для таксистов Qiwi запустила специальные банковские карты с беспроцентным снятием наличных, а для водителей с высоким кредитом доверия сделано специальное мобильное приложение, которое позволит им самостоятельно перечислять себе заработок за день. Доступ к приложению представляет сам таксопарк, он же может установить лимиты по перечислению средств для контроля.

«Мы не первый год работаем с рынком такси. За это время многие таксопарки стали нашими постоянными клиентами и партнерами, и мы непрерывно работали над усовершенствованием выплатных сервисов, которые учитывали бы специфику отрасли и были максимально быстрыми и удобными для них. Нам важно было предоставить лучший сервис для партнеров. Наконец, с привлечением экспертизы партнеров из guru.taxi мы запустили единый бесплатный продукт, который, во-первых, решает потребность агрегаторов и таксопарков по автоматизации выплат, во-вторых, увеличивает прозрачность бизнеса такси, в-третьих, позволяет водителям получать своевременные выплаты за совершенные поездки», – отметила Виктория Кияченко, директор по развитию массовых сервисов Qiwi.