Подтверждена совместимость «Ред ОС» и ПАК «Соболь 4.2»

«Ред софт» и «Код безопасности» провели тестирование на совместимость операционной системы «Ред ОС» (производства «Ред софт») и программно-аппаратного комплекса «Соболь 4.2» (производства «Код безопасности»). Испытания подтвердили корректность работы комплекса на операционной системе. Ранее была подтверждена совместимость «Ред ОС» и СКЗИ «Континент-АП».

«Ред ОС» – российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России, что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах и информационных системах персональных данных до первого класса включительно. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России.

ПАК «Соболь» предназначен для предотвращения несанкционированного доступа посторонних лиц к ресурсам защищаемого компьютера. Комплекс обеспечивает защиту от несанкционированной загрузки операционной системы (ОС) со съемных носителей (дискет, оптических дисков, USB-устройств и пр.), осуществляет контроль целостности программного и аппаратного обеспечения защищаемого компьютера до загрузки ОС. Компьютер блокируется в случае, если после его включения управление не было передано электронному замку «Соболь». Зарегистрирован в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России.

«Развитие сотрудничества "Ред софт" и "Код безопасности" является логическим продолжением работы в комитете по интеграции российского ПО при АРПП "Отечественный софт". Участвуя в разработке каталога совместимости, мы регулярно тестируем продукты. По итогам испытаний "Ред ОС" теперь официально поддерживается АПМДЗ "Соболь", а также новой версией СЗИ Secret Net LSP, которое в настоящий момент проходит инспекционный контроль. Соответственно, вместе с коллегами из "Код безопасности" готовы предложить рынку совместные решения», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

«Пакет программного обеспечения для работы с операционной системой "Ред ОС" теперь поставляется на установочном диске комплекса "Соболь" версии 4.2. Установившиеся партнерские отношения с компанией "Ред софт" позволяют нам своевременно реагировать на запросы заказчиков и согласовывать свои шаги на российском рынке средств защиты информации», – отметили в компании «Код безопасности».