Мобильное приложение «ЭРА-Мониторинг» упростит задачу контроля за автопарком

«ГЛОНАСС» сообщил о запуске мобильного приложения «ЭРА-Мониторинг». Приложение является мобильной версией автоматизированной системы мониторинга объектов «АСМ ЭРА», построенной на базе государственной автоматизированной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

Приложение «ЭРА-Мониторинг» предоставляет заказчикам – государственным и коммерческим автотранспортным компаниям – возможность использования мобильных устройств для оперативного слежения за транспортными объектами, зарегистрированными в системе «АСМ ЭРА».

В число ключевых возможностей приложения выбор объектов для отслеживания из списка зарегистрированных объектов отображение текущего положения отслеживаемого объекта на карте в режиме реального времени, а также контроль состояния движения и последних событий. В настоящее время мобильное приложение «ЭРА-Мониторинг» доступно для устройств на базе ОС Android. Запуск приложения для устройств на базе iOS ожидается в течение ближайших 6 месяцев.

Поскольку приложение является мобильной версией автоматизированной системы мониторинга объектов «АСМ ЭРА», для его использования необходимо иметь логин и пароль в данной системе. Для получения логина и пароля необходимо обратиться в департамент продаж «ГЛОНАСС».

«Подключение к разработанной “ГЛОНАСС” облачной системе мониторинга “АСМ ЭРА” позволяет транспортным компаниям осуществлять контроль за автопарком и расходами на его содержание, не тратя при этом средства на создание собственных мониторинговых систем. Заказчики получают аналитический инструмент, построенный на базе надежной и защищенной государственной системы. А появление бесплатного мобильного приложения “ЭРА-Мониторинг” делает работу с системой еще удобнее. Мы рассчитываем на высокий спрос и будем признательны заказчикам за предложения по развитию этого решения», - сказал Федор Клопотовский, директор департамента продаж «ГЛОНАСС».