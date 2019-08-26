«Мегафон» продемонстрировал работу 5G в Москве

В Москве оператор сотовой связи «Мегафон» продемонстрировал работу действующей 5G-базовой станции на площадке Москва-Сити. С использованием технологий 5G и Cloud Gaming компания провела киберспортивный турнир по игре Dota2.

«5G открывает перед жителями столицы новые возможности в самых разных сферах. "Мегафон" совместно с партнерами продемонстрировали, какие разительные перемены принесут сети пятого поколения в Cloud Gaming. Теперь не нужно покупать самый мощный компьютер, чтобы онлайн потреблять тяжелый контент. Это касается не только игр, но и виртуальных экскурсий, образовательных программ. В скором времени мы увидим, как технологии 5G изменят отрасль беспилотного транспорта, телемедицины, AR/VR, как будут "умнеть" наши дома и города. Мы поддерживаем и способствуем открытию пилотных зон, поскольку они позволяют рынку опробовать конкретные услуги. Как результат – высокий и безопасный уровень сервиса для горожан, появление технологических компаний с высокооплачиваемыми рабочими местами», – сказал заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Александр Горбатько.

Турнир по Dota2 с участием одной из сильнейших российских команд Winstrike Team прошел в рамках трансляции турнира The International 2019. Для его проведения оператор связи объединил в одну экосистему 5G-оборудование Huawei и облачные технологии Cloud Gaming российской платформы Loudplay. Представители сотового оператора подчеркивают: синергия этих новейших технологий помогает решить главную проблему геймеров всего мира: больше нет необходимости иметь мощный компьютер и подключение к проводному интернету или Wi-Fi. Скорость интернета в сетях 5G в сочетании с возможностями облачных технологий позволяет играть в онлайн-игры, используя самые доступные компьютеры и обычный смартфон в качестве модема.

До конца 2019 г. операторы «большой четверки» развернут постоянные пилотные сегменты 5G на Тверской улице, Воробьевых горах, ВДНХ, в парке Горького и инновационном центре «Сколково». Помимо основной зоны по решению Государственной комиссии по радиочастотам у каждого оператора будет дополнительная. Так, для «Мегафона» площадка Москва-Сити является дополнительной: пилотную зону 5G на своей главной площадке – Воробьевых горах – компания откроет в начале сентября в 2019 г.

В ходе тестирования операторы в реальном городском пространстве отработают сценарии взаимодействия 5G с сетями предыдущих поколений, изучат их функциональность и доступные сервисы. Кроме того, в Москве заработает демо-центр 5G, на базе которого пройдет апробация перспективных технологий и городских сервисов с использованием нового стандарта связи. На этой площадке у бизнеса будет возможность протестировать новые технологические решения, чтобы оценить целесообразность их внедрения в промышленную эксплуатацию.