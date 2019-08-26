Huawei представила «самый мощный в мире ИИ-процессор» Ascend 910 и вычислительную платформу Mindspore

Huawei официально анонсировала свой ИИ-процессор — Ascend 910, а также универсальную вычислительную платформу Mindspore, подходящую для любых сценариев использования искусственного интеллекта.

«С момента анонса нашей стратегии развития в области искусственного интеллекта в октябре прошлого года мы значительно продвинулись вперед, — сказал Эрик Сюй (Eric Xu), исполнительный директор Huawei. — Мы четко следуем разработанному плану, начиная с исследовательской работы и заканчивая выпуском продуктов. Мы обещали выпустить комплексный набор решений ИИ, подходящих для любых сценариев использования, и мы сдержали свое обещание, выпустив Ascend 910 и Mindspore. Это выводит Huawei на новый уровень в реализации стратегии развития искусственного интеллекта».

Ascend 910 — это новый процессор на базе искусственного интеллекта, входящий в серию чипсетов Ascend-Max компании Huawei. Huawei обнародовала плановые спецификации процессора в ходе главного мероприятия компании в 2018 г. — конференции Huawei Connect. Спустя год непрерывных разработок появился процессор Ascend 910. Результаты тестирования показывают, что процессор достиг плановых показателей производительности и при этом потребляет значительно меньше энергии, чем планировалось изначально, отмечают в Huawei.

Производительность Ascend 910 — 256 терафлопс для операций с плавающей запятой (FP16). Для операций с целыми числами (INT8) производительность процессора составляет 512 терафлопс. Несмотря на такую производительность, максимальное потребление энергии Ascend 910 составляет 310 Вт, что существенно ниже плановых значений (350 Вт).

«Ascend 910 работает намного эффективнее, чем мы ожидали, — сказал Эрик Сюй. — Без сомнения, он обладает большей вычислительной мощностью, чем любой другой ИИ-процессор в мире».

Ascend 910 предназначен для обучения моделей искусственного интеллекта. Использование Ascend 910 и Mindspore в типичной учебной сессии ResNet-50, по данным Huawei, позволяет обучать модели ИИ примерно в два раза быстрее по сравнению с другими распространенными картами обучения на базе Tensorflow.

Huawei планирует продолжить инвестиции в процессоры на базе искусственного интеллекта и выпустить на рынок больше разнообразных и доступных по цене, адаптируемых вычислительных технологий для широкого спектра применения (например, периферийные вычисления, вычисления в транспортных средствах для автономного вождения и обучение ИИ).

В 2018 г. Huawei обозначила три критерия, которым должна отвечать разрабатываемая ИИ-платформа: простота разработки — это существенно сокращает продолжительность и стоимость обучения; эффективность — должно использоваться наименьшее количество ресурсов с максимально возможной энергоэффективностью; адаптируемость к любым сценариям использования — включая устройства, периферийные и облачные вычисления.

Mindspore является одной из важных вех в достижении этих целей. Поскольку защита конфиденциальности приобретает все большее значение, необходимой становится поддержка всех сценариев использования для обеспечения безопасного и широко распространенного искусственного интеллекта. Это ключевой элемент в структуре Mindspore, поэтому платформу можно адаптировать к различным условиям развертывания. Mindspore подойдет для любых сред — больших и малых — вне зависимости от бюджета ресурсов.

Mindspore помогает обеспечить конфиденциальность пользователя, поскольку имеет дело только с переменной и модельной информацией, которая уже была обработана. Платформа не обрабатывает сами данные, поэтому конфиденциальная информация пользователя эффективно защищена даже при использовании в кросс-сценариях. Кроме того, Mindspore имеет встроенную технологию защиты моделей, чтобы гарантировать их надежность и безопасность.

Платформа ИИ Mindspore адаптируется к любым сценариям использования с любыми устройствами, периферийными и облачными средами, а также обеспечивает взаимодействие между ними по требованию. Ее базовая концепция «Алгоритм ИИ как код» позволяет разработчикам разрабатывать ИИ-приложения и быстрее обучать свои модели.

В обычной нейронной сети для обработки естественного языка (NLP) Mindspore использует на 20% меньше строк основного кода, чем ведущие платформы на рынке, что помогает разработчикам повысить ее эффективность не менее чем на 50%, отмечают в Huawei.

Портфель решений компании Huawei в области ИИ охватывает все сценарии развертывания, включая открытые и частные облачные среды, периферийные вычисления, устройства интернета вещей (IoT) и потребительские устройства. Портфель представляет собой комплексный набор решений: процессоры Ascend IP и микропроцессоры, платформа для внедрения микропроцессоров CANN, платформа для обучения и формирования выводов Mindspore, а также платформа для внедрения приложений под названием Modelarts.

В ходе Huawei Connect 2018 компания Huawei представила свою стратегию развития ИИ и комплексный универсальный портфель технологий ИИ (в том числе процессор ИИ Ascend 310 и Modelarts), который обеспечивает полный набор сервисов по разработке и обучению моделей.

Ascend 310 — первая коммерческая система искусственного интеллекта Huawei на чипе (System on a Chip, SoC) серии Ascend-Mini. Потребляя 8 Вт мощности, Ascend 310 обеспечивает 16 терафлопс при вычислении с целочисленной точностью (INT8) и 8 терафлопс для вычислений с половинной точностью (FP16). Кроме того, Ascend 310 оснащен 16-канальным видеодекодером FHD.

С момента выхода на рынок Ascend 310 получил широкое распространение и используется в рамках самых разных продуктов и облачных сервисов. Например, решение Huawei Mobile Data Center (MDC), в котором применяется Ascend 310, многие ведущие автоконцерны устанавливают на рейсовые автобусы, автомобили на новых источниках энергии и беспилотные автомобили.

Ускоритель и сервер серии Atlas на базе Ascend 310 сегодня интегрированы в десятки решений для данной отрасли (например, «умный транспорт» и «умная сеть»), в разработке которых принимало участие множество партнеров.

Ascend 310 также обеспечивает поддержку облачных сервисов Huawei, таких как анализ изображений, оптическое распознавание текста и интеллектуальный анализ видеоданных. Для этих сервисов разработано более 50 API-интерфейсов. В настоящее время ежедневное число обращений к API превысило 100 млн, и эта цифра предположительно увеличится до 300 млн к концу 2019 г. Более 100 компаний уже используют Ascend 310 для разработки собственных алгоритмов ИИ.

Huawei Modelarts предоставляет сервисы разработки моделей, которые охватывают все этапы от сбора данных и создания модели до ее обучения и развертывания. Сегодня более 30 тыс. разработчиков ежедневно выполняют свыше 4 тыс. задач обучения с помощью Modelarts (то есть, в общей сложности 32 тыс. часов обучения). 85% таких задач связаны с обработкой визуальной информации, 10% предполагают обработку аудиоданных, а 5% относятся к машинному обучению.

В Ascend 910 и Mindspore компания Huawei реализовала все ключевые компоненты своего комплексного универсального портфеля технологий ИИ.