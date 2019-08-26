HPE сконструирует суперкомпьютер для NASA

HPE объявила о планах разработать новый суперкомпьютер для NASA и тем самым предоставить свои передовые ИТ-технологии для обеспечения грядущей миссии по высадке людей в районе Южного полюса Луны к 2024 г. Новый суперкомпьютер, названный Aitken, будет поддерживать сложные компьютерные вычисления и симуляции для будущих процессов освоения, спуска и посадки на луну.

Новый суперкомпьютер является первоначальной разработкой четырехлетнего многоступенчатого сотрудничества между HPE и исследовательским центром Эймса NASA (Ames Research Center).

Aitken будет проводить симуляции при 3,69 петафлопсов теоретической производительности, чтобы обеспечить точную и безопасную посадку на Луну.

Aitken основан на системе HPE SGI 8600, которая обеспечивает специальные возможности жидкостного охлаждения для оптимальной энергоэффективности.

Aitken будет размещен в новой модульной суперкомпьютерной установке NASA Ames, основанной на подходе Modular Data Center (MDC), совместно разработанном с HPE.