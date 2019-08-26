Getac и «Инфотекс» провели испытания на совместимость своих продуктов

Getac и «Инфотекс» подтвердили совместимость своих продуктов на совместном тестовом стенде в лаборатории «Инфотекс» в Москве. В результате испытаний подтверждена корректность работы ноутбуков/планшетов Getac F110G3 и Getac S410 с программным обеспечением ViPNet Client 4.5, ViPNet Connect 2.4 и ViPNet Safeboot 1.4.

Используя оборудование Getac с предустановленным программным обеспечением ViPNet заказчики смогут обеспечить: сертифицированную защиту от современных угроз НСД (связанных с процессом загрузи), атак на BIOS; корректную работу в составе автоматизированных систем промышленного назначения в защищенном исполнении (АСЗИ по ГОСТ 51624-2000, ГОСТ 515830-2014); организацию защищенных чатов и VOIP соединений в процессе управления и координации работ на распределенных объектах КИИ.

На основании результатов тестирования подписано официальное заключение о совместимости, гарантирующее заказчикам работоспособность совместного решения. Демонстрационный стенд на постоянной основе доступен для ознакомления в московском офисе компании «Инфотекс».