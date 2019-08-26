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Axoft стал первым официальным дистрибьютором продуктовой линейки Скала

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IBS и Axoft подписали дистрибьюторское соглашение, направленное на продвижение российских продуктов для создания отказоустойчивой ИТ-инфраструктуры. Теперь гиперконвергентная ИТ-инфраструктура Скала-Р, а также другие продукты линейки Скала станут доступны во всех регионах страны благодаря широкой сети партнеров компании Axoft.

Компании направят совместные усилия на продвижение флагманского продукта вендора – гиперконвергентной ИТ-инфраструктуры Скала-Р. Сферы применения решения: частное облако или отказоустойчивая платформа для информационных систем любого масштаба.

Вендор отмечает, что решение подходит для крупных корпоративных и государственных заказчиков, заинтересованных в функциональных продуктах отечественного производства.

Соглашение определяет схему взаимодействия с партнерами компании Axoft: программу обучения и сертификации специалистов, систему скидок, маркетинговую политику.

«Мы расширяем партнерскую сеть и рассчитываем на укрепление своих позиций на рынке гиперконвергентных решений. Компания Axoft, оперативно выполнив все требования нашей партнерской программы, стала первым официальным дистрибьютором линейки Скала. Наши продукты интересны заказчикам, которым нужен не только определенный функционал, но и независимость от санкций: компаниям с государственным участием, федеральным структурам, региональным органам исполнительной власти. Соглашение с Axoft позволит предоставить необходимую поддержку таким заказчикам по всей России», – сказал Святослав Сорокин, директор по развитию продуктов Скала.

«В нашем портфеле отечественных решений появилась Скала-Р, гиперконвергентная система промышленного уровня. Теперь партнерам и их заказчикам доступен полностью импортонезависимый стек для построения надежной IT-инфраструктуры. Продукты линейки являются достойной альтернативой иностранным производителям в области построения гиперконвергентных инфраструктур общего назначения (HCI), программно-определяемых систем хранения данных (SDS), инфраструктуры виртуальных рабочих столов (VDI)», – отметил Сергей Игнатов, руководитель отдела поддержки и развития компании Axoft.

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