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ВТБ и РБК запустили инвестиционную площадку

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«ВТБ капитал инвестиции» и РБК запустили инвестиционную площадку на сайте quote.rbc.ru. Проект позволяет открывать инвестиционные счета и заключать сделки на Московской и Санкт-Петербургской биржах. Эквайринг сервиса обеспечивает банк ВТБ совместно с технологическим партнером Paymo.

Площадка построена на базе технологии с открытым API (application programming interface). Данная концепция подразумевает выстраивание на платформе ВТБ различных площадок с расширением возможностей для неограниченного количества партнеров. Развитие цифровых каналов для удобства клиентов является важным стратегическим приоритетом ВТБ.

Владимир Потапов, главный исполнительный директор «ВТБ капитал инвестиции», старший вице-президент банка ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания, сказал: «Сделать рынок инвестиций доступным для розницы – наша стратегическая задача. Мы рады, что одним из первых партнеров в этой работе для нас стал крупнейший негосударственный медиа-холдинг России – РБК. ВТБ – один из первых банков в России, который стал использовать технологию открытого API для развития инвестиционных продуктов».

Комиссия по операциям в первый месяц пользования сервисом составит 0%.

Посещаемость портала quote.rbc.ru ежемесячно составляет порядка 700 тыс. уникальных пользователей. Проект рассчитан также на привлечение аудитории сайта rbc.ru, газеты, журнала и телевидения холдинга РБК.

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