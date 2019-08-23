В России продемонстрирован первый промышленный беспилотный комбайн

Cognitive Technologies, разработчик систем искусственного интеллекта для беспилотных транспортных средств, провел демонстрацию результатов первого отечественного проекта по внедрению беспилотной сельхозтехники в аграрный сектор.

Мероприятие состоялось на территории СПК Межениновский в 35 км. от Томска. В нем приняли участие постоянный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

«Россия, фактически первая страна в мире, где показан первый реально работающий на уборке зерновых, промышленный беспилотный комбайн», – сказала президент Cognitive Technologies Ольга Ускова.

Впервые решение такого класса применено в условиях сложных мелкоконтурных полей с переменным рельефом, которые характерны для сибирского и других регионов России и многих стран мира.

«Президент поставил задачу создать комфортные условия для жизни и работы людей. И новые беспилотные технологии в сельском хозяйстве позволят при минимальных нагрузках добиться максимального эффекта в уборке урожая. Сейчас я увидел орудие труда для человека, а не человека для орудия труда», – сказал полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло.

Томская область одной из первых в России приступила к реальному использованию отечественных технологий автономного управления сельхозтехникой.

«Томская область – один из инновационно развитых регионов России, и это не просто слова. Такие проекты, как внедрение беспилотных технологий в реальное производство, показывают, что наши разработки не пылятся на полке, а работают на экономику», – отметил губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Основой решения Cognitive Technologies для управления автономной сельхозтехникой является модифицированная под агротехнические задачи конволюционная нейронная сеть глубокого обучения.

Его конкурентным преимуществом и отличительной возможностью является возможность работы в любых погодных условиях и при любой освещенности. Кроме того, в отличие от международных аналогов, которые, как правило, используют в своих моделях целый набор сенсоров: лазерные сканеры для движения вдоль кромки поля, стереокамеры для работы по валку и т.п., система, по заверению представителей Cognitive Technologies, позволяет с одной видеокамерой достичь аналогичных результатов, что и зарубежные бренды. Это позволяет снизить стоимость решения в три-четыре раза по сравнению с зарубежными конкурентами. При этом в качестве основы управления компанией используется компьютерное зрение и не применяется комплекс GPS-навигации, что в частности, позволяет детектировать возникающие на пути техники неожиданные возникающие препятствия, включая людей или животных, а также металлические предметы и камни, а также работать на территориях со слабым спутниковым сигналом.

«Сегодня мы сделали первый шаг в завтрашний день агропромышленного комплекса. Следующими этапами пилотного проекта станет тестирование беспилотников в посевной кампании, обработке земли. Новые технологии будут на службе полного цикла полевых работ», – отметил томский губернатор Сергей Жвачкин.

Уборка яровой пшеницы прошла на поле площадью 120 га в реальных условиях уборочной кампании. Работы выполнялись на комбайне «Acros 585 Ростсельмаш».