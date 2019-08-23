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Топоф запустил функционал для B2B-партнеров

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Компания «Топоф» разработала и запустила функционал, позволяющий поставщикам вести удобный и качественный учет номенклатуры и финансов. Платформа «Топоф» дополнена функционалом, позволяющим компаниям-партнерам системы работать со своими остатками, номенклатурой, ценообразованием, финансовыми результатами. Площадка теперь обладает рядом возможностей полноценной CRM-системы, что значительно упрощает поставщикам работу с ней.

Автоматизация торгового процесса помогла существенно снизить операционные затраты, упростить документооборот по сделкам, увеличить количество продаж для всех участников торговой платформы. Механизмы продвижения и покупки товаров стали более прозрачными, что позволило увеличить эффективность маркетинговых коммуникаций.

«Наша платформа существует на рынке 15 лет. За это время очень многое поменялось, учитывая стремительную цифровизацию бизнеса. Год от года мы стараемся усовершенствовать наш продукт, предугадывая возникающие потребности клиентов и партнеров», - отметил Андрей Зализняк, генеральный директор «Топоф».

Помимо функционала для дилеров, «Топоф» предлагает множество удобных разработок для конечного пользователя: собственная поисковая система, интуитивно понятный интерфейс, всевозможные подсказки, учитывающие нюансы, влияющие на выбор покупателя. Платформа оснащена опцией «Умная сортировка», а также большим количеством справочного контента.



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