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Tele2 получил скорость 2,1 Гбит/c на абонентском устройстве в сети 5G

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Tele2, российский оператор мобильной связи, объявил о достижении скорости 2,1 Гбит/c в первой в России пилотной зоне 5G. Компания протестировала технологию на линейке устройств и разработала реальные пользовательские сценарии, которые сделают скорости 5G доступными обычному клиенту. Пиковые скорости и минимальная задержка были получены c использованием мобильного тестового устройства на базе мобильной платформы Qualcomm Snapdragon и оборудовании WNC.

Tele2 успешно провел испытания абонентского оборудования в первой пилотной сети 5G, которую оператор запустил на Тверской улице в Москве совместно с Ericsson 8 августа 2019 г. При подключении к сети в диапазоне 28 ГГц абонентское устройство продемонстрировало пиковую скорость около 2,1 Гбит/c и минимальное время задержки 9 мс. Эти технические параметры позволяют реализовать большинство пользовательских и промышленных сценариев на базе технологии 5G.

Еще один сценарий обеспечивает ультраскоростной мобильный широкополосный доступ владельцам обычных смартфонов. Пользовательские устройства подключаются к сети 5G через портативные Wi-Fi-роутеры WNC. Таким образом, преимущества новейшей технологии могут оценить владельцы всех современных моделей смартфонов. Впоследствии Tele2 планирует сделать роутер WNC доступным для покупателей.

Сплошное наружное покрытие пилотной сети 5G Tele2 охватывает Тверскую улицу – от Кремля до Садового кольца. Внутреннее покрытие также обеспечено во флагманском салоне Tele2 на ул. Тверской, д. 25/9. Тестовая зона 5G запущена в диапазоне 28 ГГц в режиме NSA с использованием якорного диапазона Band7 LTE (2600МГц). Режим NSA позволяет развернуть 5G в сетях LTE и упрощает внедрение новейшего стандарта на начальном этапе. Tele2 может проводить испытания в выделенных частотах до конца июля 2021 г.

5G – это новое поколение стандартов для радиосистем и сетевой архитектуры в мире. Сети 5G будут активно задействованы в таких направлениях, как интернет вещей, «умный» город, «умное» производство, «умный» дом и транспорт. Использование технологии будет способствовать повышению уровня обслуживания и развитию новых сервисов, в том числе в области промышленной автоматизации, беспилотного транспорта, дистанционной медицины, виртуальной и дополненной реальности.

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