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СберСервис подготовил школьные компьютеры к новому учебному году

Техника

Инженеры компании СберСервис подготовили и настроили более 1000 компьютеров для школьных цифровых классов. Безвозмездную помощь компаний СберСервис, СберТех и АНО «Платформа новой школы» - разработчиков Цифровой платформы получили 15 учебных заведений в 5 регионах России.

«На этих компьютерах установлены все необходимые офисные программы, в том числе и цифровая платформа для внедрения персонализированной модели образования. Профессиональные компетенции инженеров СберСервиса и разработки СберТеха позволят детям усваивать школьную программу эффективнее, развивая не только предметные, но и «гибкие», в том числе социальные, навыки», - сказал генеральный директор СберСервиса Алексей Евтушенко.

Образовательная платформа позволяет выстраивать учебный процесс в школах в соответствии с когнитивными и личностными особенностями каждого ребенка. Персонализированная модель образования дает возможность ученику совместно с учителем и родителями выбирать уровень сложности учебных целей и способы их достижения. Платформа позволяет отслеживать персональную динамику ученика, определять зоны его ближайшего развития, получать своевременную обратную связь и контролировать построение учебного плана.

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