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«Программный продукт» по заказу дептранса Москвы разработает ПО для терминалов «ПУсК»

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«Программный продукт» победил в открытом конкурсе департамента транспорта и развития транспортной инфраструктуры города Москвы на разработку нового ПО для серверной и мобильной части «ПУсК» нового образца. В ходе проекта специалистам компании предстоит разработать мобильное приложение, внедрить серверное ПО для администрирования терминалов «ПУсК» и провести его интеграцию с системами «Организатора перевозок» и «Мосгортранса», а также подготовить сопроводительную и справочную документацию.

В своей работе сотрудники «Организатора перевозок» и «Мосгортранса» уже несколько лет используют персональные устройства контролеров («ПУсК»). В 2019 г. для повышения эффективности работы контролеров общественного транспорта было принято решение перейти на более современные мобильные терминалы и разработать для них более гибкое программное обеспечение (ПО) для проверки проездных билетов, социальных карт москвича и жителя Московской области, банковских карт и других носителей для оплаты проезда. Новое ПО расширит возможности по масштабированию системы при увеличении нагрузки и будет спроектировано таким образом, чтобы уменьшить трудозатраты на развитие системы в случае изменений технологического процесса и выхода новых нормативных актов.

«Программный продукт» имеет многолетний опыт разработок для транспортной отрасли и структур города Москвы, в частности в 2018 г. специалистами «Программного продукта» была расширена функциональность автоматизированной информационной системы ГКУ «Организатор перевозок». Полученный опыт будет использован при разработке и внедрении нового ПО в работу на объектах заказчика, а также при интеграции с внешними информационными системами и сервисами. Полный цикл разработки планируется завершить до конца 2019 г.

После ликвидации турникетов в начале 2018 г. на наземном транспорте заметно возросло количество нарушений правил оплаты, выявленных контролерами. Так в 2018 г. за безбилетный проезд на наземном транспорте выписано 365 тыс. штрафов, в 2019 г. – только к началу августа уже 320 тыс. По словам пресс-службы ГКУ «Организатор перевозок», с сентября 2018 г. количество контролеров ГУП «Мосгортранс» увеличено на 60% и составляет более 400 человек, в то время как в штате самого «Организатора перевозок» числится более 500 контролеров.

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