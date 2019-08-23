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«Лаборатория Касперского»: каждый третий россиянин стал жертвой телефонного мошенничества

Безопасность Стратегия безопасности Пользователю

По данным опроса «Лаборатории Касперского», примерно треть россиян признались, что они или их близкие теряли деньги в результате телефонного мошенничества, причем почти каждый десятый (9%) говорил, что речь идет о значительной сумме. При этом только 4% респондентов отметили, что обращались в правоохранительные органы с целью привлечь к ответственности телефонных мошенников.

Обычно мошенничество происходит по следующей схеме: аферисты звонят с поддельного номера либо с номера, который раньше действительно принадлежал банку, представляются сотрудниками финансовой организации и выманивают у жертвы пароли и/или коды двухфакторной авторизации для входа в личный кабинет и/или подтверждения перевода денег.

Многие абоненты стремятся оградить себя от подобного общения. Так, 17% отметили, что используют специализированное ПО для защиты от спама и мошенничества, а 37% — встроенные средства телефона, например, черные списки. Тем не менее каждый пятый опрошенный россиянин (21%) не применяет вообще никаких решений. Половина же респондентов (51%) просто не берут трубку, если видят на экране неизвестный номер.

«По нашим данным, если абоненту звонят и сообщают, что с его карты проведена подозрительная транзакция, то с вероятностью более 90% это мошенники. Однако остается возможность того, что это на самом деле звонят из банка, поэтому не стоит сразу без разбирательства сбрасывать такой звонок. Чтобы обезопасить себя, рекомендуем воспользоваться специальными решениями, которые в том числе помогают защититься от определенных форм мошенничества», — отметил Дмитрий Волгин, старший системный аналитик «Лаборатории Касперского».

«Не стоит торопиться, отвечая на звонок банка, — если это реальные специалисты кредитной организации, они всегда с пониманием отнесутся к просьбе перезвонить в удобное для вас время, в отличие от мошенников, которые стремятся использовать такую ситуацию, — отметил Дмитрий Бабин, вице-президент Райффайзенбанка, группа по борьбе с финансовыми мошенничествами и претензионной работе. — Самый надежный способ проверить подлинность обращения — перезвонить в банк самостоятельно по номеру, указанному на обратной стороне вашей карты».

Чтобы не попасться на удочку телефонных мошенников, «Лаборатория Касперского» рекомендует: с осторожностью относиться к звонкам от незнакомых людей, представляющимися сотрудниками банка, представителями государственных учреждений и т.д.; помнить о том, что ни при каких обстоятельствах сотрудники банка не будут просить вас назвать PIN-код от карты или сообщить данные вашей учетной записи в онлайн-банке, а также одноразовые пароли, которые приходят по SMS.

Для защиты от телефонного спама и мошенничества «Лаборатория Касперского» предлагает решение Kaspersky Who Calls. Программа позволяет сразу узнать, кто звонит с незнакомого номера. В зависимости от операционной системы решение прямо во время звонка показывает название организации/владельца номера и категорию звонка: «займы», «служба доставки» и т.д., а также уведомляет, были ли жалобы на спам и мошенничество с этого номера.

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