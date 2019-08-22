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Wildberries предложил кешбек за оплату через Систему быстрых платежей

Интернет E-commerce ИТ в банках

Wildberries – российский онлайн-ритейлер – сообщил о расширении программы лояльности.

С сентября 2019 г. при оплате заказов по QR-коду с помощью Системы быстрых платежей (СБП) клиенты Wildberries получат дополнительные преимущества. Покупателям, воспользовавшимся новым платежным инструментом, Wildberries начислит на бонусный счет кешбек, который составит до 10% стоимости товара. Размер возвращаемого бонусного вознаграждения будет зависеть от категории товара. При этом общая выгода клиента, с учетом скидки постоянного покупателя Wildberries, может достигать 30%.

«Система быстрых платежей имеет хорошие перспективы для распространения в стране благодаря своим преимуществам по сравнению с привычными банковскими транзакциями. На сегодняшний день участниками программы лояльности Wildberries являются около 20 млн человек, многие из которых активно пользуются современными платежными инструментами», – сказал Владимир Бакин, руководитель финансовой службы Wildberries.

Информация о размере начисляемого бонуса будет опубликована перед покупкой в карточке товара и корзине. В течение 24 часов после совершения клиентом покупки Wildberries начислит бонусы, которыми можно оплачивать заказы на сайте. Историю начисления и списания бонусов клиенты могут проверить в своем личном кабинете на сайте или с помощью мобильного приложения.

Партнером интернет-магазина Wildberries, обеспечивающим техническую реализацию оплаты в торговом эквайринге по QR-коду через Систему быстрых платежей, выступает банк «Русский стандарт». Банк плательщика должен быть также участником СБП.

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