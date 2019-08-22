Navicon автоматизировал в «Медси» сбор, обработку данных и формирование отчетности

Системный интегратор и разработчик Navicon комплексно автоматизировал аналитику в федеральной медицинской сети «Медси» на базе аналитических технологий глобального вендора Microsoft. Внедрение в «Медси» ИТ-продуктов Microsoft SQL Server и Microsoft Power BI позволило наладить сбор и хранение информации из разных учетных систем группы компаний в едином хранилище. Это значительно упростило создание корпоративной отчетности и глубинный анализ данных о финансовой и производственной деятельности сети клиник.

«Медси» – российская сеть частных медицинских клиник, предоставляющая полный спектр медицинских услуг – от первичного приема и скорой медицинской помощи до высокотехнологичной диагностики, сложных хирургических вмешательств и реабилитации. На сегодняшний день активы «Медси» включают 25 клиник в Москве и Московской области (в том числе две детские клиники, две клинические больницы и три клинико-диагностических центра), 13 клиник в регионах России, службу скорой медицинской помощи, службу помощи на дому, медицинский велнес и два санатория.

Для управления такой сложной территориально распределенной структурой и принятия взвешенных управленческих решений необходимо иметь непрерывный доступ к самым актуальным данным о бизнесе.

Для оптимизации работы с данными необходимо было централизовать процесс сбора и обработки информации от всех клиник «Медси». Поэтому было решено внедрить комплексную систему аналитической отчетности, включающую единое хранилище данных на базе Microsoft SQL Server и инструменты визуализации Microsoft Power BI. Проект реализовал системный интегратор Navicon.

Внедрив платформу Microsoft SQL Server, которая содержит инструменты извлечения, преобразования и загрузки данных (ETL) любого формата и из любых источников, удалось наладить сбор консолидированной информации в единое хранилище данных.

В рамках проекта на базе Microsoft SQL Server была разработана табулярная аналитическая модель для сотрудников финансового и коммерческого блоков «Медси», опирающаяся на данные о деятельности организации из медицинских информационных систем «Медиалог» и «Инфоклиника», а также систем учета «1С» («1С: Управление холдингом», «1С: Зарплата и управление персоналом»). Была налажена консолидация данных о прибыли, затратах, посещениях, уникальных пациентах каждого из актива, входящего в группу компаний. В результате финансовые аналитики и руководство «Медси» получили доступ к «единому источнику правды» обо всех финансовых и производственных процессах в организации, который служит основой для проведения глубинного, с высокой детализацией, анализа ее деятельности.

Кроме того, для того, чтобы ускорить процесс обработки данных «Медси» и извлечения из них инсайтов, важных для роста и развития бизнеса, внедрены инструменты Microsoft Power BI. С помощью инструментов визуализации специалисты коммерческого отдела могут использовать полученную информацию не только для составления отчетов, но и коррекции бизнес-стратегии. Теперь аналитическая система, созданная для «Медси», обрабатывает свыше 1 ТБ данных за каждые полгода, используя для их анализа 130 групп мер и 20 групп измерений. Благодаря такой точности и детализации сотрудники могут проводить аналитику вплоть до экземпляра услуги, оказанной пациенту, отслеживать эффективность работы врачей, настраивать методики распределения косвенных затрат на ЦФО, подсчитывать себестоимость оказанных услуг.

«Внедрение BI стало для нас "лакмусовой бумажкой", выявившей все проблемы с данными в системах-источниках. Решение позволило смотреть на цифры глубже: видеть, где нужны доработки в системах аналитики, проваливаться до самой низкой детализации и оценивать работу медицинского персонала, анализировать эффективность проводимых программ и даже конкретного экземпляра услуги. В результате мы стали лучше понимать, что делает наш бизнес прибыльным, а что нет, и как можно улучшить наши внутренние KPI», – отметила Ольга Шакирова, финансовый директор группы «Медси».

Сейчас систему аналитической отчетности используют 40 сотрудников «Медси», включая топ-менеджмент компании.

«Для группы “Медси” нам удалось создать комплексный и постоянно развивающийся аналитический продукт. Так, аналитическая система легко масштабируема: после работы над финансовым и коммерческим блоками мы приступили к подключению еще двух – HR- и медицинского модуля, предназначенного для анализа производственной деятельности организации. В перспективе такая аналитическая "ИТ-экосистема" сможет охватить все без исключения процессы в организациях любого профиля с большим количеством отделений или филиалов», – сказала Мария Аверина, партнер по FMCG&Retail в компании Navicon.