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МТС построила indoor-сеть в первом на Урале аутлет-центре

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Российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг МТС сообщил о вводе в эксплуатацию внутренней сети мобильной связи и передачи данных в Brands’ Stories Outlet Center на Екатеринбургской кольцевой автодороге. Посетители аутлет-центра могут пользоваться всеми мобильными сервисами в стандартах 3G и 4G на всей территории аутлета.

Построенный на бывших землях сельхозназначения на пересечении улицы Лучистой с ЕКАД, новый аутлет-центр оказался вали от всех действующих базовых станций. Специалистами МТС было предложено indoor-решение, позволяющее создать локальную внутреннюю сеть. Система базовых станций малой мощности и репитеров, установленных в здании аутлет-центра, создает равномерное покрытие и позволяет поддерживать качественную голосовую связь и высокие скорости мобильного интернета от 20 до 30 Мб/с в сети 3G и до 80 Мб/с в 4G-сети.

«В крупных городах, таких как Екатеринбург, строительство indoor-сетей – не прихоть девелоперов, а острая необходимость. Даже летом наши абоненты 70% трафика потребляют внутри помещений, а в холодный сезон и все 90%. Между тем, конструкции современных зданий и строительные материалы, используемые при их возведении, прежде всего стальные каркасы, часто затрудняют прохождение радиосигнала от уличных базовых станций. С аутлет-центром – особая история. Это только второй торговый центр в Екатеринбурге, построенный на кольцевой автодороге. От ближайшего жилого микрорайона Солнечный его отделяют 1,5 км чистого поля, принадлежавшего когда-то совхозу «Свердловский». Строить полноценную базовую станцию, нагрузка на которую будет осуществляться только с 10 утра до 10 вечера – не рационально. Самое оптимальное решение в таких случаях – внутренняя мобильная сеть. Сегодня МТС обеспечивает высокоскоростным indoor-покрытием абсолютное большинство екатеринбургских торговых центров, а также общественных зданий, таких как: Ельцин-центр, аэропорт Кольцово, Екатеринбург-арена, МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», Екатеринбургский метрополитен и др.», – сказал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.



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