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Mail.ru Group выходит на рынок каршеринга вместе с YouDrive

Бизнес Инвестиции и M&A

Холдинг Mail.ru Group объявил о приобретении контрольной доли платформы транспортных услуг YouDrive в партнерстве с Proxima Capital. Сумма инвестиций не раскрывается. Актив не будет консолидирован в отчетности Mail.ru Group: компания отобразит его в финансовой документации как выставленный на продажу (asset held for sale).

Соглашение укрепит приоритетную для экосистемы компании вертикаль мобильности: транспорт — один из крупнейших цифровых потребительских рынков в России, а каршеринг имеет большой потенциал синергии с бизнесом такси.

В дальнейшем стороны планируют привлечение новых партнеров для YouDrive. Развитие этого направления полностью соответствует стратегии анонсированной ранее O2O-платформы Mail.ru Group и Сбербанка, поэтому инвестиция может быть передана в совместное предприятие.

YouDrive направит привлеченные средства на органический рост. Компания продолжит заниматься глубоким анализом данных и сконцентрируется на увеличении эффективности использования автопарка. Технологическое направление остается стратегическим приоритетом для YouDrive, в дальнейшем стороны планируют привлечь к работе над ним команду MRG Tech Lab.

В периметр сделки войдут каршеринг YouDrive, сервис краткосрочной аренды машин для такси YouDrive Business и платформа для передачи автомобилей в каршеринг YouDrive Pool. На август 2019 г. пользователям проекта доступно более 2500 автомобилей, стороны планируют увеличить их количество минимум до 10 тыс. в течение года.

«Инвестиция полностью соответствует нашей стратегии: она позволит развивать экосистему Mail.ru Group. Сделка также комплементарна целям совместной платформы со Сбербанком — каршеринг расширит предложение в сфере транспорта и поможет удовлетворить большинство потребностей пользователей в мобильности. Благодаря синергии с коммуникационными и O2O-проектами группы, мы сможем занять ведущие позиции на рынке и обеспечить клиентам YouDrive лучшие условия», – сказал генеральный директор Mail.ru Group (Россия) Борис Добродеев.

«Мы изначально развивали YouDrive как «умный» каршеринг и платформу транспортных услуг. Мы рады тем возможностям, которые сейчас открываются перед нами в этом направлении. Уверен, что совместно с партнерами мы сможем достичь наших амбициозных целей. В первую очередь мы сконцентрируемся на анализе данных и создании новых сервисов доступных через наше приложение, чтобы решить главную задачу – найти баланс между эффективностью автопарка и удобством для пользователей», – отметил сооснователь и генеральный директор YouDrive Борис Голиков.



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