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Компания «АйТеко» запустила сервис, упрощающий подачу документов в Росреестр на регистрацию прав собственности на недвижимость

Интеграция Бизнес-приложения ИТ в банках

Единый сервис для подачи документов на регистрацию прав собственности на недвижимость в Росреестре, разработанный компанией «АйТеко», позволяет минимизировать количество отказов и приостановлений в регистрации прав на недвижимое имущество.

Решение предназначено для банков, застройщиков, риелторов – всех организаций, проводящих массовые операции с недвижимостью. Сейчас они используют два сервиса Росреестра, работающие по разным форматам: сервис, взаимодействующий с ФГИС ЕГРН, и сервис доступа к старым системам кадастра и реестра прав.

Решение компании «АйТеко» дает возможность подавать документы на регистрацию в едином формате, вне зависимости от региона расположения объекта недвижимости и версии программного обеспечения Росреестра. Интерфейс сервиса автоматически унифицирует доступ. Переход регионального управления на ФГИС ЕГРН не отразится на работе специалистов организации. В сервисе есть возможность отказаться от внесения данных в заявление вручную. Сервис может получать данные для формирования заявлений в установленном Росреестром формате непосредственно из информационных систем организации. Помимо этого, он позволяет исправить ошибки в заявлении до отправки в Росреестр – за счет проверки заполнения полей, подсказок и предупреждений о неправильных действиях, что минимизирует количество приостановлений и отказов в регистрации прав собственности или в выдаче выписок из ЕГРН, и получать в онлайн-режиме информацию о статусе заявления.

Практика показала, что продукт крайне востребован. Мы ведем работы по интеграции с системами Росреестра в ряде крупных российских банков. В двух уже успешно проведена опытная эксплуатация, идет запуск в промышленную», – отметил директор Департамента электронных административных регламентов компании «АйТеко» Олег Чашин.



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