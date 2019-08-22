GS Group на 10% увеличила мощности производства электроники в Калининградской области

GS Group объявила о запуске на НПО ЦТС (в составе инновационного кластера «Технополис GS», город Гусев Калининградской области) еще одной производственной линии поверхностного монтажа электронных компонентов на плату. Теперь предприятие способно выпускать до 1,44 млн устройств в месяц с уменьшением минимальной партии до 500 единиц.

На сегодняшний день на ЦТС работают пять автоматических линий поверхностного монтажа: три линии Fuji, каждая из 14 модулей, линии Assembleon и Yamaha с суммарной производительностью более 929 тыс. компонентов в час. На предприятии также работают шесть линий ручной установки THD с суммарной производительностью 85 тыс. компонентов в час. Выводной монтаж осуществляется на автоматах-установщиках AXIAL RADIAL THD. Благодаря вводу в эксплуатацию пятой линии Yamaha мощности предприятия выросла на 10%. Инвестиции в расширение производства превысили 30 млн руб.

«Наше предприятие обладает современным оборудованием, позволяющим быстро переключать производство с одного продукта на другой и проводить четырехуровневый контроль качества. Запуск пятой линии поверхностного монтажа по технологии SMT позволил снизить объем минимальной партии почти вдвое: теперь мы готовы производить электронику небольшими партиями от 500 шт. Это позволит не только привлечь новые контракты, но и сделать процесс довыпуска продукции для существующих заказчиков значительно более комфортным. Благодаря новому оборудованию мы значительно сократим издержки на перенастройку производственных линий», — отметил коммерческий директор ЦТС Сергей Репка.

Производство «ЦТС» высоко автоматизировано и производительно. За сутки с конвейера сходит до 16 тыс. сложных изделий. Номенклатура выпускаемой продукции разнообразна. Помимо цифровых телевизионных приставок на мощностях предприятия выпускаются компьютерные материнские платы, собираются твердотельные накопители, электронные счетчики и многое другое.