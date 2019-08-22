FESCO автоматизировала обработку документации с помощью технологий Abbyy

FESCO, российская логистическая компания, автоматизировала обработку данных из транспортной и бухгалтерской документации с помощью интеллектуальных технологий Abbyy. В результате проекта информация о заказах из всех подразделений компании от Москвы до Владивостока за несколько минут поступает в систему управления бизнес-процессами и всегда доступна сотрудникам в электронном архиве, а сроки проведения транзакций сократились до трех дней.

Группа FESCO организует более 13 тыс. грузовых перевозок в неделю по России и ближнему зарубежью, в том числе морские, железнодорожные и автомобильные. В процессе организации перевозки на каждый контейнер или груз необходимо оформлять бухгалтерские и транспортные документы – акты, счета-фактуры, ТОРГ-12, товарно-транспортные накладные, коносаменты и другие. Чтобы трансформировать бизнес и ускорить взаимодействие с клиентами и партнерами, FESCO перевела обработку финансовых и транспортных документов в общие центры обслуживания (ОЦО) и автоматизировала извлечение данных с помощью решения Abbyy.

В ОЦО в Москве и Владивостоке поступают отсканированные акты, счета, накладные и другие документы из девяти офисов группы FESCO. С обработкой данных из около 100 тыс. документов в месяц от сотрудников и контрагентов справляется 17 специалистов центра. Благодаря интеллектуальным технологиям Abbyy большинство операций происходит автоматически, а на оцифровку одного документа уходит не больше минуты. С помощью решения Abbyy Finereader Server отсканированные комплекты документов переводятся в формат PDF. Затем решение извлекает ключевые данные из наиболее распространенных документов, таких как счет-фактура и ТОРГ-12. Документы с более сложной структурой, такие как коносаменты, товарно-транспортные и железнодорожные накладные, акты оказанных услуг и другие, проходят обработку на платформе Abbyy Flexicapture. Это решение определяет тип документа и извлекает из него необходимые атрибуты: например, название компании, адрес получателя, номер рейса, место получения и другие параметры.

На станциях верификации сотрудники ОЦО проверяют, все ли атрибуты распознаны корректно, есть ли дубликаты в «1С», проставлены ли подписи контрагентов. Если ранее в системе уже был зарегистрирован документ с идентичными атрибутами, специалист подтверждает, что поступила его обновленная версия. Информация отражается в «1С», где с документами работают пользователи из различных бизнес-подразделений компании. После завершения всех операций скан-образ документа и карточка с данными поступают в электронный архив группы, где его можно легко найти в любой момент, чтобы предоставить необходимую информацию заказчику или ответить на запрос государственного ведомства.

«Одна из приоритетных задач для FESCO – повышать качество и скорость обслуживания клиентов по всей стране. Благодаря решению Abbyy данные обо всех перевозках доступны сотрудникам в электронном виде. В результате проекта мы упростили обмен информацией между подразделениями и ускорили ответ на запросы клиентов», – сказал генеральный директор компании «Сервисный центр ФЕСКО» Андрей Клопотовский.