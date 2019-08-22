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Canon выпустил обновление прошивки для камер EOS R и EOS RP

ПО Софт Техника

Canon объявил о выпуске обновлений встроенного ПО для камер EOS R (версия 1.3.0) и EOS RP (версия 1.2.0). Эти обновления открывают фотографам доступ к новейшим технологическим разработкам и позволяют максимально использовать возможности камеры: добавлена поддержка новых объективов RF и улучшено качество съемки в условиях низкой освещенности.

Среди объективов, которые теперь будут поддерживаться камерами EOS R и EOS RP, модель Canon RF 24–240mm F4–6.3 IS USM. Этот портативный универсальный объектив с 10-кратным зумом был выпущен в июле 2019 г. Он справляется с любыми задачами: от широкоугольных пейзажей до портретов крупным планом и съемки спортивных соревнований и диких животных с большого расстояния.

Также обновления исправляют затемнение, которое иногда появлялось в верхней части кадра на коротких выдержках при синхронизации с внешней вспышкой.

Обновления встроенного ПО для EOS R и EOS RP доступны для загрузки в разделе поддержки на сайтах Canon с 22 августа 2019 г.

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