Bell Integrator помог страховому дому сократить дебиторскую задолженность за счет роботизации

Компания Bell Integrator завершила проект по роботизации процесса контроля за дебиторской задолженностью в Страховом доме «ВСК». Реализация решения позволила заказчику снизить дебиторскую задолженность посредством своевременного уведомления клиентов о наличии просроченного платежа или необходимости оплаты очередного взноса, сократить расходы на операционное сопровождение договоров, а также увеличить удовлетворенность клиентов, сделав процесс внесения оплаты гораздо более удобным.

Уже через месяц после роботизированной автоматизации процесса контроля за дебиторской задолженностью заказчиком был отмечен положительный эффект – клиенты вносили очередные платежи без какого-либо участия со стороны сотрудников страховой компании. Помимо этого, была снижена трудоемкость работ, связанных с обработкой самих оплат. А за счет того, что робот выполняет четкие однотипные действия, удалось избавиться от ошибок операторов. При этом от клиентов была получена обратная связь, что теперь оплачивать задолженность стало значительно удобнее, так как появилась возможность делать это по ссылке из SMS с помощью банковской карты, а не идти в офис страховой компании.

Bell Integrator реализовал универсальное масштабируемое решение для контроля над клиентской задолженностью. В нем соединились страховой учет, управление счетами и клиентское взаимодействие через SMS. Для автоматизации процесса был запущен вэб-сервис отправки SMS. Созданный робот по команде выгружает данные из базы данных Oracle, проверяет наличие договора в учетной системе, и если документа нет в базе, создает его. Этот же робот отправляет SMS-сообщения клиентам со ссылками на оплату счета через платежный шлюз на сайте компании. А по истечению срока удаляет договоры. В случае если от клиента не поступают средства для оплаты, роботом инициируется процесс досрочного расторжения договора.

Решение, построенное на базе ПО UIPath, позволяет самостоятельно создавать новые алгоритмы и с легкостью управлять изменениями в процессах. Кроме того, значительным его преимуществом перед аналогами является скорость обучения — для поддержки программных роботов не требуется отдел ИT-специалистов. Модифицировать готовое ПО смогут бизнес-пользователи, прошедшие недельное обучение.

«До начала проекта любые операции по контролю очередных взносов от клиентов выполнялись вручную, что было крайне трудоемко, учитывая масштаб компании, и повышало цену ошибки. Нам удалось создать гибкую платформу, которую заказчик может самостоятельно поддерживать и развивать. При этом time-to-market при наличии потребности тиражирования на новые продукты займет считанные часы», – сказал Константин Шарендо, заместитель генерального директора по работе с финансовыми организациями компании Bell Integrator.