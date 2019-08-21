«Цифровая экономика» в Югре: «Ростелеком» обеспечит социальные объекты округа современной телеком-инфраструктурой

До конца 2021 г. «Ростелеком» подключит к интернету 351 объект социальной сферы в 122 населенных пунктах Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Компания определена поставщиком услуг для реализации в регионе проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика» по итогам конкурса, объявленного Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

В рамках государственного контракта будут подключены образовательные организации на скорости 100 Мбит/с в городских населенных пунктах и 50 Мбит/с в селах, избирательные комиссии на скорости 90 Мбит/с, территориальные избирательные комиссии – 15 Мбит/с, территориальные органы Росгвардии и подразделения войск национальной гвардии на скорости от 10 до 50 Мбит/с в зависимости от объектов, а также фельдшерско-акушерские пункты, органы местного самоуправления, участковые пункты полиции МВД, пожарные части на скорости 10 Мбит/с, пожарные посты региона на скорости 2 Мбит/с.

«Наличие высокоскоростного интернета сегодня, безусловно, один из определяющих факторов эффективного функционирования и развития территории и, конечно, социальных учреждений Югры. Построенная нами в рамках национального проекта инфраструктура позволит не только подключить объекты к интернету, но и даст возможность жителям населенных пунктов региона стать пользователями самых популярных телекоммуникационных сервисов в результате дальнейшего развития сетей. Таким образом, работа в рамках проекта позволит в целом повысить показатель цифровизации округа», – сказал директор Ханты-Мансийского филиала ПАО «Ростелеком» Дмитрий Лукошков.

Планируется, что проект будет реализован в течение трех лет. К концу 2019 г. в Югре будет подключено 26% от общего количества объектов, вошедших в перечень контракта.

«Развитие телеком-инфраструктуры в Югре – это возможность для югорчан не только пользоваться различным медиа-контентом, но и пополнять ряды электронных граждан, которые смогут получать различные государственные услуги в электронной форме. Также это значимый этап в развитии социальных объектов, в первую очередь образовательных и медицинских. Причём, не только в городах, но и в труднодоступных населённых пунктах, что очень важно для нашего региона», – отметил директор Депинформтехнологий Югры Павел Ципорин.