Tele2 дает две недели бесплатной связи

Оператор мобильной связи Tele2 предложил новым абонентам в Москве бесплатно протестировать качество услуг на тарифе «Везде онлайн». Теперь при подключении к Tele2 московские клиенты могут бесплатно пользоваться услугами связи в течение двух недель.

Следуя концепции «Другие правила», Tele2 предоставляет возможность новым клиентам подключить тариф «Везде онлайн» на льготных условиях. При выборе услуг Tele2 московские абоненты получают возможность тестировать качество услуг на тарифе «Везде онлайн» в течение двух недель бесплатно. Если клиент доволен качеством, он может внести абонентскую плату и продолжить пользоваться преимуществами тарифа. При досрочной оплате неизрасходованные гигабайты и минуты льготного периода сохранятся.

Тарифный план «Везде онлайн» ориентирован на клиентов, которые потребляют большой объем дата-трафика и активно пользуются голосовой связью. За 500 руб. в месяц московские абоненты тарифного плана «Везде онлайн» получают 40 Гб интернет-трафика, 500 минут и 50 SMS. Пользователям тарифа доступны безлимитные звонки на номера Tele2 России и домашнего региона, которые не расходуют основной пакет минут.

Абоненты тарифного плана также получают в подарок подписку на полгода на «Яндекс.Плюс», который объединяет популярные сервисы «Яндекса». Подписчики сервиса бесплатно слушают музыку офлайн и в высоком качестве на «Яндекс.Музыке», смотрят фильмы и сериалы на «КиноПоиске». Они также пользуются скидкой 10% на премиум-тарифах «Яндекс.Такси», бесплатной доставкой товаров с маркетплейса «Беру» и другими выгодными условиями для ряда сервисов. Перейти на тариф «Везде онлайн» можно в личном кабинете на сайте или в приложении «Мой Tele2».