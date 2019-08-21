Schneider Electric объявила о запуске нового решения для промышленных потребителей

Компания Schneider Electric представила новое решение для промышленных предприятий, позволяющее самостоятельно производить электрическую и тепловую энергию с помощью газопоршневых установок с гарантией возврата инвестиций. Данный шаг расширит существующий портфель услуг компании по оптимизации расходов на электроэнергию и окажется одним из самых эффективных и быстроокупаемых мероприятий для заказчиков.

Schneider Electric уже на протяжении многих лет демонстрирует высокие результаты в практике снижения затрат на энергоресурсы промышленных предприятий и выводит на рынок новое решение, которое позволит компаниям перейти на использование собственной электрической и тепловой энергии, выработанной в наиболее эффективном комбинированном режиме. Предприятия смогут самостоятельно получать электроэнергию по прозрачной цене, уровень которой гарантирует Schneider Electric. В случае превышения данного уровня Schneider Electric возьмет на себя обязательства по возмещению возникшей разницы и обеспечит согласованный срок окупаемости, что делает представленное решение заведомо привлекательным для инвестиций наших клиентов.

«Переход на реализацию комплексных услуг для производства электроэнергии самими заказчиками с помощью решений на базе газопоршневых установок — это новая веха в развитии Schneider Electric. Наш подход можно по праву считать уникальным для российского рынка. Мы изначально согласовываем с заказчиками все детали, включая итоговую гарантированную стоимость производства электроэнергии, и готовы полностью компенсировать разницу, если заявленный экономический эффект не будет достигнут. На российском рынке такое предложение встречается крайне редко, так как большинство компаний не готовы нести финансовую ответственность за предлагаемое ими решение», — отметил Сергей Семенов, директор бизнеса «Энергоэффективность и устойчивое развитие» в России и СНГ компании Schneider Electric.

Новое решение на основе газопоршневых установок органично интегрируется в промышленные и коммерческие объекты со среднечасовым потреблением электроэнергии не менее 1 МВт. Что касается вопроса окупаемости подобных проектов, то двух-, а в отдельных случаях и трехкратное снижение конечной стоимости электроэнергии, позволяет вернуть вложенные инвестиции в срок от полутора до трех лет, в зависимости от региона расположения предприятия. Фактором высокого спроса на такие проекты является возможность их реализации без первоначальных затрат в рамках лизинговой сделки: по завершению срока лизинга оборудование перейдет в собственность предприятия и продолжит приносить прибыль.

При реализации проекта и в течение сервисного периода специалисты Schneider Electric будут вести работы по обслуживанию всего оборудования, что освободит заказчика от непредвиденных расходов и позволит сфокусироваться на основной деятельности предприятия. Также, благодаря высокому потенциалу проектов к масштабированию, Schneider Electric предлагает программы расширения электрогенерирующей мощности, которые позволят в любой момент удовлетворить возросшие потребности заказчиков в электроэнергии.