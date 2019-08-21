Разработка резидента Фонда «Сколково» поможет людям с ограниченными возможностями

Благодаря первому в России умному помощнику нового поколения с искусственным интеллектом, слепые и слепоглухие смогут ориентироваться в пространстве с рекордной скоростью. Функция турбопоиска позволяет непрерывно получать данные об окружающих объектах. Устройство «Робин» создано резидентом Кластера биомедицинских технологий Фонда «Сколково» компанией «Сенсор-Тех».

«Робин» перечисляет предметы, находящиеся на расстоянии до 10 метров, с интервалом в 0,2 секунды. Помимо этого, умный помощник уведомляет о возможных препятствиях на пути с помощью вибросигнала, который усиливается по мере приближения.

Устройство распознает почти 60 объектов. Среди них животные, еда, транспортные средства, двери, бытовые вещи и многое другое. Гаджет подсказывает пользователю, что находится рядом с ним и дома, и на улице, в том числе в темное время суток.

Устройство «Робин» разработано в «Сколково»

Буквально за секунду «Робин» может распознавать лица. В гаджет загружаются фотографии людей в разных ракурсах, затем каждому присваивается голосовая метка. Пользователю нужно лишь навести устройство на человека, и «Робин» за секунду назовет его имя.

Устройство нового поколения работает дольше – прошлой версии хватало на 1 час 14 минут, а нынешняя, благодаря установке второго аккумулятора, держит заряд вдвое дольше – два с половиной часа, при максимальном уровне нагрузки.

Каждый пользователь может настроить гаджет под себя с помощью специального приложения. Например, поменять голос или скорость воспроизведения речи, подключить по Bluetooth колонки или наушники.

«Мы попытались учесть все пожелания наших пользователей. Наша команда всегда находится на связи с теми, кто использует и тестирует устройства – слепыми и слепоглухими людьми, мы постоянно интересуемся их мнением. Для нас действительно важно, чтобы им было удобно, и чтобы «Робин» был настоящим помощником, на которого можно положиться в любой ситуации. Именно поэтому для нас было принципиально обеспечить работу устройства без подключения к интернету – мы не хотим, чтобы удобство и безопасность пользователей зависели от сети, в работе которой так часто бывают перебои», – сказал директор Лаборатории «Сенсор-Тех» Денис Кулешов.

Проект был поддержан Благотворительным фондом поддержки слепоглухих «Со-единение» и реализуется в рамках дорожной карты Национальной Технологической инициативы.