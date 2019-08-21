«Лаборатория Касперского» поддержит россиян с синдромом Дауна

С 3 по 13 сентября 2019 г. состоится благотворительное восхождение на самую высокую гору Африки — Килиманджаро. «Килиманджаро. Я могу!» — совместный проект «Лаборатории Касперского» и благотворительного фонда «Синдром любви». К вершине отправится команда атлетов во благо, состоящая из 11 человек. Своим участием в проекте они попытаются разрушить стереотипы, связанные с их диагнозами, ведь Килиманджаро известна своей сложностью даже для профессиональных альпинистов из-за большой высоты.

Главными героями восхождения станут молодые люди с синдромом Дауна Станислав Богданов из Москвы и Степан Безруков из Нижнего Новгорода, известный марафонец с ДЦП Павел Крысанов и воспитанник Удомельского детского дома Александр Лебедев.

«Килиманджаро. Я могу!» — проект о том, что самые удивительные и, на первый взгляд, недостижимые мечты могут сбыться, если рядом есть тот, кто готов их поддержать. Среди участников восхождения — профессиональный альпинист-инструктор и врач-реабилитолог.

В экспедиции примет участие генеральный директор фонда «Синдром любви» Ирина Меньшенина.

Ирина Меньшенина сказала: «Словосочетание "ограниченные возможности" — устаревший термин. У людей с синдромом Дауна возможности разные, так же, как и у всех людей. Одни могут взойти на высочайшую гору Африки, по крайней мере мечтают об этом. Другие, кто не может, должны получить помощь. И наша цель в этом проекте — помочь людям с синдромом Дауна достичь своей "вершины", в том числе собрав средства в фонд “Синдром любви”».

Генеральный директор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский пожелал участникам экспедиции удачи: «Несколько лет назад я сам совершал восхождение на Килиманджаро. Знаю, что это совсем не просто, но ведь путь к мечте редко бывает простым. От всей души желаю ребятам удачи, сил, смелости. И немного завидую тому, что они впервые увидят захватывающие дух виды Килиманджаро. Это восхитительное зрелище».

Благотворительная цель проекта — собрать 589,5 тыс. рублей на образовательные и развивающие программы для людей с синдромом Дауна. Для этого на сайте спортивных проектов фонда открыта страница, где каждый желающий может внести пожертвование, тем самым выразив свою поддержку команде в их благотворительной инициативе. Внести пожертвование и выразить слова поддержки команде можно тут. В конце сентября будут подведены итоги, и «Лаборатория Касперского» увеличит собранную сумму вдвое.

Следить за новостями проекта можно во всех социальных сетях по хештегам #КилиманджароЯМогу и #ICanKili.

Килиманджаро — одна из самых высоких отдельно стоящих гор на планете. Высота Килиманджаро — 5,895 тыс. метров над уровнем моря. Участники проекта «Килиманджаро. Я могу!» отправятся по маршруту Марангу. Восхождение займет около пяти дней. 10 сентября команда планирует достичь вершины.

Молодые люди с синдромом Дауна редко бывают полностью самостоятельными, в это путешествие они отправятся без родителей, в восхождении им будет помогать команда сопровождения — инструктор, тренер, врач, а также сотрудники фонда «Синдром любви».