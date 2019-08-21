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Информационно-центричные решения безопасности теперь в портфеле «Инфосистемы Джет»

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ИТ-компания «Инфосистемы Джет» и российский ИБ-разработчик Perimetrix заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Продукт Perimetrix предназначен для защиты конфиденциальной корпоративной информации от компрометации и инсайдерских атак, а также дополняет возможности «классических» DLP-систем функционалом классификации и блокирования перемещения ценных данных.

Решение Perimetrix сертифицировано ФСТЭК, а с 2017 г. включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минкомсвязи. Программный комплекс будет интересен в первую очередь заказчикам из сферы промышленности, так как изначально разрабатывался как эффективное средство превентивной защиты конструкторской документации.

«Система позволяет помечать важные документы, очень гибко управлять доступом и перемещением этих документов. Например, при открытии файла с конфиденциальной информацией можно сделать недоступным к запуску приложение “Ножницы” или поместить документ в криптоконтейнер, работа с которым будет возможна только при наличии определенных прав доступа у пользователя», — сказал руководитель направлений DLP и DevSecOps компании «Инфосистемы Джет» Дмитрий Ключников.

В основе решения по предотвращению утечек категорированной чувствительной информации лежат концепция управления жизненным циклом информации ограниченного доступа и технология контроля перемещений электронных данных. Программный комплекс помогает создать изолированную среду для работы пользователей и приложений, ограничивая (блокируя) при этом всю непрофильную активность.



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