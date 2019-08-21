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ЭЛАР завершил создание архивной информационной системы Государственного архива Республики Крым

Интеграция Внедрения

В «Государственный архив Республики Крым по личному составу» была внедрена Единая архивная информационная система на базе АИС ЭЛАР-Архив, которая автоматизирует деятельность архива по обработке социально-правовых запросов граждан и организаций, формированию архивных справок и выписок, в том числе, для начисления пенсий.

«Государственный архив Республики Крым по личному составу» (ГКУ ГА РК ЛС) создан в октябре 2014 г. и ведет деятельность по комплектованию, обеспечению сохранности, государственному учету и использованию документов по личному составу и других архивных документов. Документы по личному составу – это лицевые счета и расчетные ведомости по начислению заработной платы работникам, личные дела, трудовые книжки и другие документы юридических лиц (Украины), которые ликвидируются или уже прекратили деятельность в связи с вхождением Республики Крым в состав Российской Федерации. Получение соответствующих сведений о подтверждении трудового стажа и заработной платы необходимо гражданам для начисления пенсий.

«За первое полугодие 2019 г. нам поступило 7223 запроса граждан. Благодаря системе АИС ЭЛАР-Архив деятельность архива по выдаче архивных справок автоматизирована. Это позволяет нам повысить качество услуг, сократить время ожидания исполнения запросов и обеспечить сохранность и доступность информации для юридических и физических лиц», – сказала заместитель директора «Государственного архива Республики Крым по личному составу» Валентина Федотова.

Также в «Государственный архив Республики Крым по личному составу» корпорацией ЭЛАР был поставлен планетарный сканер ЭларСкан А2. Приобретение нового сканирующего оборудования решит задачи по оцифровке новых поступающих документов, - сотрудники архива смогут самостоятельно создавать электронные копии высокого качества и вносить их в систему. Кроме того современное отечественное оборудование позволит бережно оцифровать имеющиеся описи и наиболее сложные и ветхие дела по личному составу.



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