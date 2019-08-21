«Базальт СПО» выпустила Девятую платформу ALT репозитория «Сизиф»

Компания «Базальт СПО» сообщила о выпуске Девятой платформы ALT (Vaccinium). Это новая стабильная ветка репозитория свободных программ «Сизиф» (Sisyphus), предназначенная для разработки, тестирования, распространения, обновления и поддержки комплексных решений всех уровней — от встроенных устройств до серверов предприятий и дата-центров. Девятая платформа (p9) создана и развивается командой ALT Linux Team и поддерживается «Базальт СПО». Собственный независимый репозиторий «Сизиф», на который опираются все разработки компании, — один из крупнейших в мире, он находится в российской юрисдикции.

Девятая платформа ALT содержит хранилища пакетов данных и инфраструктуру для работы с восемью архитектурами – четырьмя основными (параллельная сборка, открытые репозитории): x86_64, i586, aarch64 (ARMv8), ppc64le (Power8,9); двумя дополнительными (догоняющая сборка, открытые репозитории): mipsel (MIPS 32 бита), armh (ARMv7); двумя закрытыми (отдельная сборка, репозитории по запросу): e2k (Эльбрус-4С), e2kv4 (Эльбрус-8С/1С+).

Сборка для всех архитектур производится нативно, без кросс-компиляции. Девятая платформа предоставляет пользователям и разработчикам возможность использования российских систем «Эльбрус», «Таволга», Yadro, «Элвис» и совместимых, широкого спектра оборудования мировых производителей, в том числе мощных серверов ARMv8 Huawei и разнообразных одноплатных систем ARMv7 и ARMv8.

Особое внимание разработчики уделили свободным решениям, позволяющим корпоративным пользователям осуществить миграцию с проприетарной инфраструктуры, разрабатывать и внедрять современные комплексные решения. Для быстрого начала работы с Девятой платформой «Базальт СПО» предлагает пользователям, предпочитающим самостоятельно определять состав и оформление системы, загрузочные образы комплектов входа (starter kits) для поддерживаемых архитектур. Доступны также бета-версии продуктов ALT на Девятой платформе.

Новые продукты для различных категорий пользователей будут выпущены осенью 2019 г. «Базальт СПО» приглашает всех разработчиков к совместному тестированию для обеспечения совместимости с Девятой платформой ALT.