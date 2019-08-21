Новое в СХД
Можно ли создать универсальную СХД с единым набором сервисов
ИТ-бизнес
Как снизить влияние человеческого фактора на ошибки в дата-центрах
Цифровые процессы
Бизнес научили справляться с большими потоками неструктурированных данных

Спецпроекты

250 тысяч пользователей платформы СЭД работают из облака Inoventica

Облачные технологии

Российская ИТ-компания Inoventica, работающая в области автоматизации документооборота, будет развивать свою сверхбыструю современную платформу СЭД в облаке Inoventica Services всего за 44 копейки в час.

В рамках договора Inoventica Services предоставит облачный масштабируемый сервер Slidebar, предназначенный для разработки высокопроизводительных решений, позволяющий менять параметры своей виртуальной инфраструктуры всего за пару кликов в зависимости от нагрузки.

Гибкость и масштабируемость облачного сервера Slidebar позволяет изменять параметры в часы максимальной нагрузки, что делает его универсальным IaaS решением для ИТ-разработчиков, активно развивающихся компаний, сезонного бизнеса, а благодаря стоимости 44 копейки в час с тарификацией каждые 15 минут решение Inoventica Services стало бестселлером среди стартапов.

Другие материалы рубрики

Создана ОС для смартфонов, которая «на порядок быстрее Android»

Gartner хоронит ЦОДы. Но не все

CNews выпустил рейтинг облачных сервисов. Рынок бьет рекорды по темпам роста

Бум облаков: Мировой рынок IaaS вырос за год на треть

Salesforce покупает крупнейшую BI-платформу с переплатой в $5 миллиардов

Легендарный российский веб-сервер куплен американцами

Техника

Как выбрать телевизор: советы ZOOM

Обзор умной печи REDMOND SkyOven RO-5717S: накормит всю семью

Самые дорогие смартфоны 2019 года

Кинотеатр в кармане: 9 лучших мини-проекторов
Показать еще
Технология месяца

Можно ли защититься от 90% кибератак одним решением

Вгляд месяца

Уже сегодня можно перейти на онлайн-контроль бизнеса госорганами

Ольга Макрецкая

директор по учету и финконтролю «Газпром нефти»

Как правильно выбрать место для хранения корпоративных данных Цифровизации мешает незнание менеджерами основных ИТ-трендов Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии