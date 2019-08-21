250 тысяч пользователей платформы СЭД работают из облака Inoventica

Российская ИТ-компания Inoventica, работающая в области автоматизации документооборота, будет развивать свою сверхбыструю современную платформу СЭД в облаке Inoventica Services всего за 44 копейки в час.

В рамках договора Inoventica Services предоставит облачный масштабируемый сервер Slidebar, предназначенный для разработки высокопроизводительных решений, позволяющий менять параметры своей виртуальной инфраструктуры всего за пару кликов в зависимости от нагрузки.

Гибкость и масштабируемость облачного сервера Slidebar позволяет изменять параметры в часы максимальной нагрузки, что делает его универсальным IaaS решением для ИТ-разработчиков, активно развивающихся компаний, сезонного бизнеса, а благодаря стоимости 44 копейки в час с тарификацией каждые 15 минут решение Inoventica Services стало бестселлером среди стартапов.